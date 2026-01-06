6 de enero de 2026 - 12:30

Fiat Cronos: con qué precio arrancó el año el auto más vendido de Argentina

En Argentina, el Fiat Cronos actualizó su valor en enero 2025 y sigue siendo un auto central entre los autos más elegidos por precio, espacio y confiabilidad.

Fiat Cronos: con qué precio arrancó el año el auto más vendido de Argentina.

Fiat Cronos: con qué precio arrancó el año el auto más vendido de Argentina.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

confirmado: nuevo precio para el volkswagen polo en enero 2026

Confirmado: nuevo precio para el Volkswagen Polo en enero 2026

Por Andrés Aguilera
asi se veria el nuevo chevrolet 230: la version 2027 del historico auto

Así se vería el nuevo Chevrolet 230: la versión 2027 del histórico auto

Por Andrés Aguilera

El buen desempeño del Fiat Cronos no es casual. En un contexto donde los autos registran ajustes constantes en Argentina, este auto logra sostener una relación equilibrada entre valor inicial, consumo y confiabilidad mecánica, factores decisivos para miles de compradores.

image
Fiat Cronos: con qu&eacute; precio arranc&oacute; el a&ntilde;o el auto m&aacute;s vendido de Argentina.

Fiat Cronos: con qué precio arrancó el año el auto más vendido de Argentina.

Durante 2025, el auto Fiat volvió a destacarse en los patentamientos mensuales. Su producción local asegura disponibilidad de unidades y repuestos, una ventaja concreta frente a otros autos importados que compiten en el mismo rango de precios en Argentina.

Además, el Fiat Cronos se consolidó como un auto familiar por su espacio interior y su bajo costo de uso. Estas cualidades explican por qué sigue siendo uno de los autos más buscados del mercado argentino.

Precio del Fiat Cronos en enero 2025

Según el listado oficial de Fiat en Argentina, el auto registró un aumento del 1,74 % respecto a noviembre. Estos son los valores por versión:

  • Cronos Like 1.3 GSE: $30.467.000

  • Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $36.429.000

  • Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $36.648.000

  • Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $37.974.000

    image
    Fiat Cronos: con qu&eacute; precio arranc&oacute; el a&ntilde;o el auto m&aacute;s vendido de Argentina.

    Fiat Cronos: con qué precio arrancó el año el auto más vendido de Argentina.

Con estos precios, el Fiat Cronos se mantiene entre los autos más accesibles del segmento B+ en Argentina.

Características del Fiat Cronos: motor, espacio y seguridad

El Fiat Cronos equipa el motor 1.3 Firefly GSE, un propulsor naftero de 99 CV reconocido por su eficiencia. Este auto se destaca entre los autos urbanos de Argentina por su bajo consumo y confiabilidad.

La mecánica se combina con caja manual de cinco marchas o transmisión CVT, permitiendo que el auto Fiat se adapte tanto al tránsito urbano como a la ruta, con una conducción suave y predecible.

image
Fiat Cronos: con qu&eacute; precio arranc&oacute; el a&ntilde;o el auto m&aacute;s vendido de Argentina.

Fiat Cronos: con qué precio arrancó el año el auto más vendido de Argentina.

Uno de los grandes diferenciales del Fiat Cronos es su baúl de 525 litros, uno de los más grandes entre los autos del segmento. En Argentina, este atributo resulta clave para el uso familiar.

En dimensiones y confort, este auto ofrece un interior amplio para cinco pasajeros, buena insonorización y un andar equilibrado, posicionándose entre los autos más cómodos de su categoría.

En equipamiento, el Fiat Cronos suma dirección eléctrica, cámara de estacionamiento en versiones superiores y llantas de aleación, elevando el estándar del auto frente a otros autos del mercado local.

La seguridad es otro punto fuerte: este auto Fiat incorpora control de estabilidad, tracción, frenos ABS y airbags frontales, manteniéndose alineado con los requisitos actuales de los autos en Argentina.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

confirmado: nuevo precio para la gilera smash en 2026

Confirmado: nuevo precio para la Gilera Smash en 2026

Por Andrés Aguilera
Cuál es el inesperado precio final del Toyota Yaris

Precio Toyota Yaris en enero 2026: cuánto cuesta el auto más vendido de 2025

Por Andrés Aguilera
autos: que paso con los electricos en 2025

Autos: Qué pasó con los eléctricos en 2025

Por Redacción Economía
Los SUV son los vehículos más demandados del mercado 

Los 10 SUV más vendidos en Argentina en 2025: ranking completo y modelos más elegidos

Por Redacción Economía