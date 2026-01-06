En el mercado de autos en Argentina , el Fiat Cronos reafirma en enero 2025 su lugar como auto clave del segmento. Fabricado en Córdoba, este modelo combina precio accesible, equipamiento funcional y costos de mantenimiento bajos, razones que explican por qué sigue liderando ventas entre los autos nacionales actuales hoy.

Así se vería el nuevo Chevrolet 230: la versión 2027 del histórico auto

El buen desempeño del Fiat Cronos no es casual. En un contexto donde los autos registran ajustes constantes en Argentina , este auto logra sostener una relación equilibrada entre valor inicial, consumo y confiabilidad mecánica, factores decisivos para miles de compradores.

Durante 2025, el auto Fiat volvió a destacarse en los patentamientos mensuales. Su producción local asegura disponibilidad de unidades y repuestos, una ventaja concreta frente a otros autos importados que compiten en el mismo rango de precios en Argentina .

Fiat Cronos: con qué precio arrancó el año el auto más vendido de Argentina.

Además, el Fiat Cronos se consolidó como un auto familiar por su espacio interior y su bajo costo de uso. Estas cualidades explican por qué sigue siendo uno de los autos más buscados del mercado argentino.

Según el listado oficial de Fiat en Argentina , el auto registró un aumento del 1,74 % respecto a noviembre. Estos son los valores por versión:

Cronos Like 1.3 GSE: $30.467.000

Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $36.429.000

Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $36.648.000

Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $37.974.000 image Fiat Cronos: con qué precio arrancó el año el auto más vendido de Argentina.

Con estos precios, el Fiat Cronos se mantiene entre los autos más accesibles del segmento B+ en Argentina.

Características del Fiat Cronos: motor, espacio y seguridad

El Fiat Cronos equipa el motor 1.3 Firefly GSE, un propulsor naftero de 99 CV reconocido por su eficiencia. Este auto se destaca entre los autos urbanos de Argentina por su bajo consumo y confiabilidad.

La mecánica se combina con caja manual de cinco marchas o transmisión CVT, permitiendo que el auto Fiat se adapte tanto al tránsito urbano como a la ruta, con una conducción suave y predecible.

image Fiat Cronos: con qué precio arrancó el año el auto más vendido de Argentina.

Uno de los grandes diferenciales del Fiat Cronos es su baúl de 525 litros, uno de los más grandes entre los autos del segmento. En Argentina, este atributo resulta clave para el uso familiar.

En dimensiones y confort, este auto ofrece un interior amplio para cinco pasajeros, buena insonorización y un andar equilibrado, posicionándose entre los autos más cómodos de su categoría.

En equipamiento, el Fiat Cronos suma dirección eléctrica, cámara de estacionamiento en versiones superiores y llantas de aleación, elevando el estándar del auto frente a otros autos del mercado local.

La seguridad es otro punto fuerte: este auto Fiat incorpora control de estabilidad, tracción, frenos ABS y airbags frontales, manteniéndose alineado con los requisitos actuales de los autos en Argentina.