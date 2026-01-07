¿Qué significa dejar el volante girado hacia la vereda al estacionar?

Cuando los autos quedan estacionados con el volante girado hacia la vereda, no suele ser casualidad ni descuido del conductor. En la mayoría de los casos, se trata de una medida de seguridad recomendada para evitar que el vehículo se desplace solo, especialmente cuando se estaciona en calles con pendiente.
La función principal de esta práctica es reducir el riesgo de que el auto ruede si ocurre una falla del freno de mano o si el vehículo se mueve por el peso, la pendiente o un golpe leve.
Cuando las ruedas quedan orientadas hacia la vereda:
Si el auto se desplaza, la rueda choca contra el cordón
El cordón actúa como un tope físico
Se evita que el vehículo siga avanzando cuesta abajo
Es una maniobra simple, pero efectiva, que puede prevenir choques y daños tanto al propio auto como a otros vehículos o peatones.
Cómo orientar las ruedas según la pendiente
La posición correcta del volante depende del sentido de la pendiente:
En bajada: el volante debe quedar girado hacia la vereda. De ese modo, si el auto avanza, quedará trabado contra el cordón.
En subida: el volante debe girarse hacia la calle (hacia el centro de la calzada). Así, si el vehículo se mueve hacia atrás, también terminará apoyado contra el cordón.
La lógica es siempre la misma: hacer que el cordón frene el movimiento del auto.
Relación con el freno de mano y la marcha
Girar el volante no reemplaza al freno de mano. Es una medida complementaria.
Para estacionar de forma segura, lo recomendable es:
Accionar correctamente el freno de mano
Dejar una marcha puesta (primera o marcha atrás) o la posición P en autos automáticos
En pendientes, girar las ruedas según corresponda
La combinación de estas acciones reduce al mínimo la posibilidad de que el auto se mueva solo.
¿Es obligatorio hacerlo en Argentina?
No es una obligación legal ni genera multa si no se hace. Sin embargo, es una recomendación de seguridad vial que se enseña en cursos de manejo y exámenes teóricos, especialmente para estacionamiento en pendientes.