Girar el volante hacia la vereda en un estacionamiento puede ser una práctica de seguridad. Para qué sirve y cómo ayuda a evitar accidentes.

Cuando los autos quedan estacionados con el volante girado hacia la vereda, no suele ser casualidad ni descuido del conductor. En la mayoría de los casos, se trata de una medida de seguridad recomendada para evitar que el vehículo se desplace solo, especialmente cuando se estaciona en calles con pendiente.

Para qué sirve girar el volante hacia la vereda La función principal de esta práctica es reducir el riesgo de que el auto ruede si ocurre una falla del freno de mano o si el vehículo se mueve por el peso, la pendiente o un golpe leve.

Cuando las ruedas quedan orientadas hacia la vereda:

Si el auto se desplaza, la rueda choca contra el cordón

El cordón actúa como un tope físico

Se evita que el vehículo siga avanzando cuesta abajo Es una maniobra simple, pero efectiva, que puede prevenir choques y daños tanto al propio auto como a otros vehículos o peatones.

¿Qué significa dejar el volante girado hacia la vereda al estacionar (3) Cómo orientar las ruedas según la pendiente La posición correcta del volante depende del sentido de la pendiente:

En bajada: el volante debe quedar girado hacia la vereda . De ese modo, si el auto avanza, quedará trabado contra el cordón.

En subida: el volante debe girarse hacia la calle (hacia el centro de la calzada). Así, si el vehículo se mueve hacia atrás, también terminará apoyado contra el cordón. La lógica es siempre la misma: hacer que el cordón frene el movimiento del auto. Relación con el freno de mano y la marcha Girar el volante no reemplaza al freno de mano. Es una medida complementaria. Para estacionar de forma segura, lo recomendable es: Accionar correctamente el freno de mano

Dejar una marcha puesta (primera o marcha atrás) o la posición P en autos automáticos

En pendientes, girar las ruedas según corresponda La combinación de estas acciones reduce al mínimo la posibilidad de que el auto se mueva solo. ¿Qué significa dejar el volante girado hacia la vereda al estacionar (1) ¿Es obligatorio hacerlo en Argentina? No es una obligación legal ni genera multa si no se hace. Sin embargo, es una recomendación de seguridad vial que se enseña en cursos de manejo y exámenes teóricos, especialmente para estacionamiento en pendientes.