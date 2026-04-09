9 de abril de 2026 - 17:00

Cuánto cobra un mecánico para dejar listo un auto usado antes de venderlo

Si el auto usado está bastante sano, lo primero que suele hacerle el mecánico es un service de aceite y filtros más una alineación y balanceo.

Cuánto cobra un mecánico para dejar listo un auto usado antes de venderlo (1)
Por Andrés Aguilera

Vender un auto usado casi siempre implica pasar por el taller, incluso si “anda bien”. Una verdadera puesta a punto por el mecánico no es sólo cambiar aceite: incluye revisar frenos, suspensión, fluidos, correas, batería, neumáticos y sistema de refrigeración, entre otros puntos clave para evitar problemas a corto plazo.

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El costo depende del estado del vehículo, el kilometraje y todo lo que haya que hacer. Pero sí hay rangos bastante claros en el mercado.

Cuánto sale dejar a punto un auto usado

Si el auto está en buen estado, el gasto puede ser relativamente bajo. Pero cuando empiezan a aparecer detalles típicos de un usado, el presupuesto sube rápido. Una referencia actual es esta:

  • Puesta a punto básica: entre $139.500 y $185.000.

    Incluye lo mínimo para arrancar con tranquilidad: cambio de aceite y filtros más alineación y balanceo. Es el escenario ideal, cuando el auto no presenta problemas importantes.

  • Puesta a punto más completa: entre $418.000 y $763.000.

    Es el caso más común cuando querés dejar el auto realmente confiable. Ahí se suman varios trabajos típicos:

    • service / aceite y filtros: $80.000 a $160.000
    • pastillas de freno delanteras: $80.000 a $150.000
    • correa de distribución: $195.000 a $390.000
    • alineación y balanceo: $63.000
  • Si aparecen amortiguadores u otros problemas, el gasto sube mucho más.

    Por ejemplo, cambiar los cuatro amortiguadores puede agregar entre $260.000 y $520.000, lo que empuja el presupuesto total a cifras mucho más altas.

Cuánto cobra un mecánico para dejar listo un auto usado antes de venderlo (3)

Por qué el precio cambia tanto

La clave está en que un mecánico no cobra un “paquete fijo” para dejar a punto un auto usado. En la práctica, se cobra por trabajo: cada reparación o mantenimiento suma.

Por eso, dos autos iguales pueden tener presupuestos completamente distintos. Uno puede necesitar sólo un service básico, mientras que otro (con el mismo modelo y año) puede exigir frenos, distribución y suspensión.

También influye mucho el mantenimiento previo del vehículo. Un auto bien cuidado reduce mucho el gasto inicial, mientras que uno descuidado puede requerir varias intervenciones al mismo tiempo.

Cuánto cobra un mecánico para dejar listo un auto usado antes de venderlo (2)

Qué conviene revisar sí o sí

Para no gastar de más ni quedarse corto, lo más recomendable es pedirle al mecánico un chequeo general que incluya:

  • Estado de frenos
  • Correa de distribución (clave según kilometraje)
  • Amortiguadores y tren delantero
  • Aceite y filtros
  • Sistema de refrigeración
  • Batería
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