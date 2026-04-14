Hasta ahora, manejar en ciudad implica obedecer una lógica universal y casi automática. Pero los investigadores que impulsan esta idea creen que, cuando haya suficientes vehículos autónomos conectados entre sí, el semáforo podría dejar de “ordenar” cada movimiento por sí solo y empezar a delegar parte de ese control en los propios autos .

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El semáforo blanco no fue pensado como una luz “decorativa” ni como un simple agregado visual. En la propuesta de la North Carolina State University, esa fase blanca se activaría cuando a una intersección llegara una cantidad suficiente de vehículos autónomos conectados .

En ese escenario, esos autos se comunicarían entre sí y con el sistema del cruce para coordinar el paso de manera más eficiente. Para los conductores humanos, la instrucción sería muy simple: seguir al vehículo de adelante . Si el de adelante avanza, avanzar; si frena, frenar.

Hay un detalle interesante: los propios investigadores aclaran que el color en sí no es lo más importante . Podría ser blanco u otro tono, siempre que sea una señal claramente reconocible y diferente del sistema actual.

Semáforo blanco qué es y qué significa el cuarto color que cambiaría nuestra forma de conducir

Lo central es que el conductor entienda que, en ese momento, la coordinación del cruce está siendo gestionada por vehículos automatizados y no por la secuencia tradicional de luces.

Por qué creen que podría mejorar el tránsito

La idea no nació como una curiosidad futurista, sino como una respuesta a un problema muy concreto: las demoras en las intersecciones. En simulaciones computacionales, el equipo de NC State encontró que esta “fase blanca” podía mejorar los tiempos de viaje y reducir el consumo de combustible.

Más adelante, en un trabajo que ya incorporó también a peatones, los resultados mostraron que la presencia de esta fase podía bajar el retraso promedio de una intersección hasta 14,7% y que, en un escenario futuro con altísima adopción de vehículos autónomos, las demoras podrían caer más de 25%.

Detrás de esos números hay una lógica fácil de entender. Un conductor humano suele reaccionar con pequeños retrasos, duda más, frena de más o acelera tarde.

En cambio, un grupo de autos conectados puede intercambiar datos en tiempo real, negociar prioridades y atravesar un cruce con menos “vacíos” entre maniobras. En laboratorio y simulación, eso se traduce en tránsito más fluido. En la calle real, todavía falta probar cuánto de esa promesa se sostiene.

Qué pasaría en Argentina si apareciera una luz así

Hoy no existe un semáforo vehicular blanco incorporado a la lógica normal de manejo. La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece para los vehículos el significado de la luz verde, roja, amarilla, amarilla intermitente y roja intermitente.

La referencia a una luz blanca aparece en el caso del semáforo peatonal, no como una nueva orden vehicular para autos o motos.

Semáforo blanco qué es y qué significa el cuarto color que cambiaría nuestra forma de conducir (2)

No hay una implementación oficial, no forma parte del sistema vial vigente y ni siquiera en Estados Unidos está adoptado como norma de calle: el propio equipo que lo desarrolló explicó en 2024 que los gobiernos no lo van a incorporar de inmediato y que, por ahora, siguen trabajando con bancos de prueba físicos a pequeña escala para estudiar cómo funcionaría sin riesgos.

Lo que realmente anticipa esta idea

Aunque hoy parezca lejana, la propuesta del semáforo blanco deja una pista importante sobre cómo podría cambiar la movilidad en los próximos años.

No habla solo de una luz nueva: habla de un tránsito donde los vehículos, la infraestructura y los cruces intercambian información constantemente. Y eso sí podría modificar de verdad la experiencia de manejar, incluso antes de que desaparezca el volante o lleguen los autos totalmente autónomos al uso masivo.

Roma ya empezó a probar el semáforo blanco

La idea del semáforo blanco ya salió del terreno puramente teórico y empezó a aparecer en pruebas concretas en Europa. Roma comenzó a testear este cuarto color como parte de una tecnología pensada para interactuar con vehículos autónomos y ordenar mejor el tránsito en el futuro.

La lógica sigue siendo la misma: cuando se activa esa luz, el sistema busca que los autos conectados coordinen el cruce y que los conductores humanos acompañen ese flujo. Aun así, se trata de una experiencia experimental.