Trágico accidente en la ruta 143: un hombre de 29 años murió tras volcar en su auto

Un hombre de 29 años perdió la vida luego de protagonizar un accidente con su vehículo sobre la Ruta Nacional 143, a la altura del kilómetro 314. El hecho ocurrió a las 19.50. Anselmo Daniel Farías circulaba solo en un Volkswagen Suran de sur a norte y, por causas que aún se investigan, perdió el control del rodado y terminó volcando sobre la banquina este, donde el auto quedó invertido y el conductor fue hallado sin vida.
De acuerdo con la información policial, el vehículo realizó varios tumbos tras salirse de la calzada y terminó con las cuatro ruedas hacia arriba y el frente orientado hacia el sur. A raíz del impacto, Farías fue despedido a unos veinte metros del lugar donde finalmente quedó detenido el automóvil, lo que provocó que falleciera en el sitio.
La intervención estuvo a cargo de la Comisaría 14°, que tomó conocimiento del siniestro y dio inicio a las actuaciones correspondientes para determinar las causas del accidente. El sector permaneció bajo control policial mientras se realizaban las tareas de rigor.