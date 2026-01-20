El olor a humedad en el baño es uno de los problemas más comunes del hogar. Aparece por la falta de ventilación , la acumulación de agua y los residuos de jabón. Aunque muchos recurren a lavandina o desinfectantes fuertes, existe un truco simple y efectivo que elimina el mal olor sin químicos agresivos.

Dentro de las técnicas de limpieza del hogar más prácticas, este método se destaca por ser rápido y dejar una sensación de frescura duradera.

El secreto está en el aceite esencial de árbol de té . Con solo dos gotas en la esponja , actúa como antibacteriano y desodorante natural , eliminando las bacterias que generan el olor a humedad.

A diferencia del jabón o la lavandina, no deja aroma pesado ni residuos fuertes.

Dos gotas en la esponja para lavar el baño y eliminar el olor a humedad no es jabón ni lavandina (3)

Humecé la esponja con agua tibia y agregá dos gotas de aceite esencial de árbol de té .

Limpia lavamanos, inodoro, bidet, ducha y juntas, haciendo movimientos suaves. No hace falta frotar fuerte ni usar grandes cantidades: el efecto es inmediato.

3. Dónde funciona mejor este truco

Este método es ideal para azulejos, juntas, cortinas de baño, mamparas y superficies donde suele quedar humedad.

Dos gotas en la esponja para lavar el baño y eliminar el olor a humedad no es jabón ni lavandina (2)

También ayuda a prevenir la aparición de hongos si se repite una o dos veces por semana.

Tip final

Después de limpiar, ventilá bien el baño o dejá la puerta abierta unos minutos. Con este truco simple, el baño queda limpio, fresco y sin olor a humedad, usando solo unas gotas de un producto natural y seguro.