Dos gotas en la esponja para lavar el baño y eliminar el olor a humedad: no es jabón ni lavandina

El olor a humedad en el bañoes uno de los problemas más comunes del hogar. Aparece por la falta de ventilación, la acumulación de agua y los residuos de jabón. Aunque muchos recurren a lavandina o desinfectantes fuertes, existe un truco simple y efectivo que elimina el mal olor sin químicos agresivos.
Dentro de las técnicas de limpieza del hogar más prácticas, este método se destaca por ser rápido y dejar una sensación de frescura duradera.
1. El ingrediente clave que neutraliza los olores
El secreto está en el aceite esencial de árbol de té. Con solo dos gotas en la esponja, actúa como antibacteriano y desodorante natural, eliminando las bacterias que generan el olor a humedad.
A diferencia del jabón o la lavandina, no deja aroma pesado ni residuos fuertes.
2. Cómo usarlo correctamente al limpiar el baño
Humecé la esponja con agua tibia y agregá dos gotas de aceite esencial de árbol de té.
Limpia lavamanos, inodoro, bidet, ducha y juntas, haciendo movimientos suaves. No hace falta frotar fuerte ni usar grandes cantidades: el efecto es inmediato.
3. Dónde funciona mejor este truco
Este método es ideal para azulejos, juntas, cortinas de baño, mamparas y superficies donde suele quedar humedad.
También ayuda a prevenir la aparición de hongos si se repite una o dos veces por semana.
Tip final
Después de limpiar, ventilá bien el baño o dejá la puerta abierta unos minutos. Con este truco simple, el baño queda limpio, fresco y sin olor a humedad, usando solo unas gotas de un producto natural y seguro.