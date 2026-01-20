El cemento pasó de moda: así se diseñan hoy las entradas al garage que son tendencia en 2026

Olvidate del cemento liso y aburrido. Los pavimentos permeables no solo suben el valor de tu propiedad, sino que evitan grietas y protegen sus cimientos.

El concreto sólido fue el rey indiscutido de las entradas de autos durante décadas por su practicidad. Sin embargo, una nueva tendencia en diseño sustentable está ganando terreno, ofreciendo una estética mucho más sofisticada y soluciones definitivas contra los problemas de humedad, en comparación con el clásico cemento.

Hoy, los propietarios buscan algo más que una superficie gris y rígida que se agrieta con el tiempo. La clave del éxito actual son los pavimentos permeables, un sistema inteligente que permite que el agua de lluvia se filtre directamente al suelo, evitando inundaciones y daños estructurales costosos en las viviendas.

image El fin de los charcos y la humedad en los cimientos El gran problema del cemento tradicional es su impermeabilidad. Al no dejar pasar el agua, las entradas de autos terminan empujando el líquido hacia la calle o, lo que es peor, hacia los cimientos de la propia casa, provocando erosión y daños que pueden ser carísimos de reparar. Además, el agua estancada aumenta el riesgo de resbalones y caídas.

Con estos nuevos sistemas permeables, el agua se absorbe de forma natural a través de bases de grava especialmente diseñadas. Esto no solo elimina los charcos molestos, sino que funciona como una "infraestructura verde" que gestiona el agua de lluvia de manera eficiente sin deteriorar el material. Entre las opciones más elegidas se encuentran:

Adoquines entrelazados: Ideales para un look de piedra o ladrillo de alta gama.

Ideales para un look de piedra o ladrillo de alta gama. Sistemas de rejilla: Combinan polímeros resistentes con pasto o grava para un estilo natural.

Combinan polímeros resistentes con pasto o grava para un estilo natural. Concreto y asfalto poroso: Mantienen una apariencia similar a la clásica pero permiten el drenaje. Embed - A permeable driveway with a 12month update at the end Estética "upscale": por qué es la elección de las casas modernas Más allá de la ecología, el impacto visual es lo que está moviendo la aguja en el mercado inmobiliario. Estos materiales logran ese estilo "upscale" o de alta gama que el cemento liso simplemente no puede igualar. Al integrar plantas nativas o piedras decorativas en el diseño, el frente de la casa gana una personalidad única y aumenta su valor de reventa.

Es importante notar que, aunque son superiores en drenaje, requieren un mantenimiento distinto. Al tener juntas abiertas o vegetación, no se recomienda el uso de hidrolavadoras potentes y es posible que requieran un control ocasional de malezas. A pesar de estos detalles, el movimiento hacia lo permeable sigue creciendo y marcará la arquitectura residencial de los próximos años.