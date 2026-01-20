20 de enero de 2026 - 10:39

El control remoto pasó de moda: así se manejarán los televisores en 2026

Olvidate de buscar pilas o apretar botones. La inteligencia artificial y el control por gestos revolucionarán tu living para siempre. Conocé el fin de una era.

Por Sofía Serelli

El año 2026 marcará un punto de inflexión definitivo para la tecnología en el hogar. La industria está lista para jubilar al control remoto tradicional, reemplazándolo por sistemas inteligentes que parecen sacados de una película de ciencia ficción y que prometen transformar nuestra forma de interactuar con la pantalla.

Esta gran transformación vendrá de la mano de procesadores avanzados, conocidos como NPU, capaces de ejecutar inteligencia artificial en tiempo real. Esto permitirá que el televisor deje de ser una pantalla pasiva para convertirse en un participante activo que entiende y anticipa nuestras necesidades.

Adiós botones: el poder de tus manos

Una de las tecnologías que liderará este cambio es el reconocimiento dinámico de gestos mediante aprendizaje profundo. No se trata de simples movimientos al aire, sino de sistemas que mapean la posición de los dedos y la orientación de la palma con una precisión extrema para ejecutar comandos complejos.

Empresas como Samsung ya han comenzado a implementar cámaras que permiten controlar funciones básicas haciendo señas específicas. Por ejemplo, un usuario puede activar subtítulos simplemente haciendo una forma de "C" con la mano o guardar una configuración favorita con un gesto de "Me gusta".

¿Televisores que leen la mente?

Lo más asombroso es el avance en las interfaces cerebro-computadora (BCI) potenciadas por modelos de lenguaje. Investigaciones recientes proponen sistemas que permiten manejar dispositivos mediante la decodificación de ondas cerebrales ante estímulos visuales. Al combinar estas interfaces con inteligencia artificial, los televisores de 2026 podrán generar menús personalizados que se adaptan al contexto de cada usuario. El televisor funcionará como un "compañero de visión" que anticipará tus deseos, mostrando información útil de forma intuitiva sin que tengas que tocar un solo botón.

