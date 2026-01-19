19 de enero de 2026 - 12:40

Si tenés una plancha antigua, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarla con esta maravillosa idea

Reciclaje vintage. Una plancha puede reutilizarse sin modificarla y convertirse en un objeto decorativo único que suma carácter y estilo al hogar.

Si tenés una plancha antigua, tenés un tesoro por qué y cómo reciclarla con esta maravillosa idea
Por Andrés Aguilera

Las planchas antiguas de hierro, esas pesadas que ya no se usan, hoy pueden reciclarse y transformarse en una lámpara decorativa tipo vintage, un objeto con presencia real y muchísimo impacto visual. Es un reciclaje que se ve en interiores industriales y casas con estilo vintage.

Por qué una plancha antigua es perfecta para este proyecto

No cualquier objeto del hogar sirve para convertirse en lámpara. La plancha sí, por varias razones:

  • Está hecha de hierro macizo, estable y resistente

  • Tiene una forma icónica, reconocible al instante

  • Su peso permite usarla como base sin riesgo

  • El desgaste natural le da un look industrial auténtico

No necesita ser restaurada ni “embellecida”: ya tiene carácter.

El proyecto: lámpara de mesa con base de plancha antigua

La idea es simple y efectiva: usar la plancha como base y sumarle una estructura mínima de iluminación.

Funciona como:

  • Lámpara de mesa

  • Lámpara de apoyo en una biblioteca

  • Luz ambiental en un living

  • Detalle decorativo en un escritorio

La plancha queda visible y es la protagonista.

Materiales que se necesitan para el reciclaje

  • Plancha antigua

  • Portalámpara y cable textil (mejor si es negro o tipo yute)

  • Bombilla vintage (tipo Edison)

  • Varilla o soporte simple para elevar la luz

Cómo hacerla paso a paso

  • Limpiá la plancha sin quitarle su pátina original.

  • Fijá el soporte de la lámpara a la base (sin perforar si no querés).

  • Pasá el cable de forma visible, como parte del diseño.

  • Colocá la bombilla y probá la altura.

  • Ajustá y listo: no hace falta más.

Si tenés una plancha antigua, tenés un tesoro por qué y cómo reciclarla con esta maravillosa idea

Dónde queda mejor esta lámpara reciclada

Este tipo de lámpara funciona muy bien en:

  • Livings con estilo industrial

  • Estudios o escritorios

  • Bibliotecas abiertas

  • Mesas auxiliares o aparadores

