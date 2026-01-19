Las
planchas antiguas de hierro, esas pesadas que ya no se usan, hoy pueden reciclarse y transformarse en una lámpara decorativa tipo vintage, un objeto con presencia real y muchísimo impacto visual. Es un industriales y casas con estilo vintage. reciclaje que se ve en interiores
Por qué una plancha antigua es perfecta para este proyecto
No cualquier objeto del hogar sirve para convertirse en lámpara. La plancha sí, por varias razones:
Está hecha de
hierro macizo, estable y resistente
Tiene una
forma icónica, reconocible al instante
Su peso permite usarla como base sin riesgo
El desgaste natural le da un look industrial auténtico
No necesita ser restaurada ni “embellecida”: ya tiene carácter.
El proyecto: lámpara de mesa con base de plancha antigua
La idea es simple y efectiva: usar la
plancha como base y sumarle una estructura mínima de iluminación.
Lámpara de mesa
Lámpara de apoyo en una biblioteca
Luz ambiental en un living
Detalle decorativo en un escritorio
La plancha queda visible y es la protagonista.
Materiales que se necesitan para el reciclaje
Plancha antigua
Portalámpara y cable textil (mejor si es negro o tipo yute)
Bombilla vintage (tipo Edison)
Varilla o soporte simple para elevar la luz
Cómo hacerla paso a paso
Limpiá la plancha sin quitarle su pátina original.
Fijá el soporte de la lámpara a la base (sin perforar si no querés).
Pasá el cable de forma visible, como parte del diseño.
Colocá la bombilla y probá la altura.
Ajustá y listo: no hace falta más.
Si tenés una plancha antigua, tenés un tesoro por qué y cómo reciclarla con esta maravillosa idea
Dónde queda mejor esta lámpara reciclada
Este tipo de lámpara funciona muy bien en: