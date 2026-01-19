19 de enero de 2026 - 10:00

Qué hacer con auriculares que ya no funcionan: 3 ideas útiles para reutilizarlos

Con reciclaje, trucos, hogar y tecnología, los auriculares rotos pueden transformarse en soluciones prácticas que evitan tirarlos a la basura.

El reciclaje con trucos simples convierte auriculares viejos en aliados útiles del hogar.

El reciclaje con trucos simples convierte auriculares viejos en aliados útiles del hogar.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

En casi todos los hogares hay auriculares que ya no funcionan guardados en cajones, mochilas o cajas olvidadas. Un cable cortado, un solo lado que suena o un conector dañado suelen ser el final de estos dispositivos. Sin embargo, desde el enfoque del reciclaje, existen trucos simples que permiten reutilizarlos y darles una nueva vida dentro del hogar, sin gastar dinero ni usar herramientas complejas.

Leé además

si tenes una plancha antigua, tenes un tesoro: por que y como reciclarla con esta maravillosa idea

Si tenés una plancha antigua, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarla con esta maravillosa idea

Por Andrés Aguilera
El reciclaje con trucos simples convierte auriculares viejos en aliados útiles del hogar.

Qué hacer con auriculares que ya no funcionan: 3 ideas útiles para reutilizarlos

Por Ignacio Alvarado

Además de reducir residuos electrónicos, reutilizar auriculares es una forma práctica de aprovechar materiales resistentes, especialmente los cables y conectores. En tiempos donde la tecnología se descarta rápido, estas ideas vuelven a poner el foco en el uso inteligente de lo que ya tenemos.

Uno de los usos más prácticos es transformar los auriculares viejos en organizadores de cables. El cable flexible y resistente sirve para atar cargadores, extensiones o cables USB y evitar que se enreden.

image

El truco consiste en cortar los auriculares, dejar solo el cable y usarlo como precinto reutilizable. Es una solución simple que mejora el orden en escritorios, mochilas y cajones del hogar.

Soporte antideslizante para objetos livianos

Otra opción poco conocida dentro del reciclaje es usar los auriculares como base antideslizante. Enrollados correctamente, pueden colocarse debajo de controles remotos, celulares o pequeños parlantes para evitar que se deslicen sobre superficies lisas.

Este uso aprovecha la textura del cable y demuestra cómo un residuo tecnológico puede resolver un problema cotidiano sin comprar accesorios nuevos.

image

Material para reparaciones rápidas en casa

Los cables internos de los auriculares contienen hilos finos y resistentes que pueden utilizarse en arreglos domésticos. Son ideales para atar plantas, reforzar pequeñas piezas, hacer nudos firmes o incluso para manualidades simples.

Este tipo de truco es muy valorado en el hogar, ya que permite resolver imprevistos con materiales que normalmente se descartan.

image
image

Reutilizar auriculares que ya no funcionan no solo impulsa el reciclaje, sino que también fomenta una relación más consciente con la tecnología. Antes de tirarlos, conviene mirarlos con otros ojos: pueden seguir siendo útiles de formas inesperadas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los objetos olvidados en casa aún tienen mucho para ofrecer con diferentes ideas.

Si tenés una bicicleta vieja en casa, tenés un tesoro: los 2 usos nuevos que le dan valor

Por Lucas Vasquez
si tenes una balanza antigua, tenes un tesoro: por que y como reciclarla con esta espectacular idea

Si tenés una balanza antigua, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarla con esta espectacular idea

Por Andrés Aguilera
si tenes un portarretrato guardado en un cajon, posees un tesoro: como reciclarlo para hacer un objeto util

Si tenés un portarretrato guardado en un cajón, posees un tesoro: cómo reciclarlo para hacer un objeto útil

Por Daniela Leiva
El reciclaje creativo transforma antiguas máquinas de escribir en objetos con historia y diseño.

Si tenés una vieja máquina de escribir, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarla con esta maravillosa idea

Por Ignacio Alvarado