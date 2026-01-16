16 de enero de 2026 - 11:45

Si tenés una vieja máquina de escribir, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarla con esta maravillosa idea

Con reciclaje, trucos y manualidades, una vieja máquina de escribir puede transformarse en una joya del hogar.

El reciclaje creativo transforma antiguas máquinas de escribir en objetos con historia y diseño.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

En muchos hogares hay una máquina de escribir antigua olvidada en un placard, arriba de un mueble o guardada como recuerdo familiar. Lo que pocos saben es que ese objeto pesado y lleno de historia es hoy un verdadero tesoro para el reciclaje. Gracias a nuevas tendencias en decoración y manualidades, estas máquinas volvieron a cobrar valor y protagonismo dentro del hogar.

Fabricadas en metal, con teclas mecánicas y un diseño inconfundible, las máquinas de escribir se destacan por su durabilidad y estética vintage. Por eso, con algunos trucos simples, pueden transformarse en piezas decorativas únicas, sin necesidad de grandes inversiones ni conocimientos técnicos.

image
El reciclaje creativo transforma antiguas máquinas de escribir en objetos con historia y diseño.

Desde el punto de vista del reciclaje, estos objetos tienen una ventaja clave: no están hechos para descartarse. Su estructura sólida y su diseño clásico los convierten en elementos muy buscados por diseñadores de interiores y amantes del estilo retro. Incluso modelos que ya no funcionan conservan valor por su apariencia y materiales.

Además, reutilizarlas es una forma de preservar la historia familiar y reducir residuos, algo cada vez más valorado en proyectos de hogar consciente y sustentable.

La idea que se volvió tendencia: decoración con identidad

El truco más popular para reciclar una máquina de escribir es convertirla en un objeto decorativo central. Puede colocarse sobre un escritorio, una biblioteca o una mesa de arrime, acompañada de libros, plantas o cuadros. También se usa como soporte para lámparas, relojes o incluso como base de una pequeña mesa de apoyo.

image
El reciclaje creativo transforma antiguas máquinas de escribir en objetos con historia y diseño.

Otra opción dentro de las manualidades es fijarla a una repisa o vitrina, integrándola como pieza artística. No hace falta restaurarla por completo: muchas personas eligen dejar marcas del tiempo para reforzar su encanto vintage.

Reciclar una máquina de escribir antigua no es solo una cuestión estética. Es una forma inteligente de aplicar reciclaje, sumar trucos creativos y darle personalidad al hogar. Antes de tirarla o dejarla acumulando polvo, conviene mirarla de nuevo: ese objeto del pasado puede convertirse en la joya decorativa más admirada de tu casa.

