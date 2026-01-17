17 de enero de 2026 - 20:00

Si tenés una balanza antigua, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarla con esta espectacular idea

Reciclaje. Las balanzas antiguas de almacén pueden reutilizarse sin alterarlas y convertirse en un objeto decorativo para la cocina, el living o el comedor.

Si tenés una balanza antigua, tenés un tesoro por qué y cómo reciclarla con esta espectacular idea (1)
Por Andrés Aguilera

Las balanzas antiguas de almacén, como las que se usaban para pesar frutas, harina o fiambres, hoy son piezas buscadas por su estética retro, su color original y su fuerte presencia visual. Aunque ya no funcionen con precisión, un reciclaje sin modificarlas puede transformarlas en un adorno protagonista dentro del hogar.

Por qué esta balanza es perfecta para reciclar

Este tipo de balanza tiene ventajas claras frente a otros objetos viejos:

  • Diseño clásico e inconfundible

  • Materiales nobles: metal, hierro esmaltado

  • Colores originales que suman carácter

  • Plato ideal para apoyar objetos decorativos

No hace falta cortarla, pintarla ni intervenirla de forma agresiva.

El proyecto: centro decorativo vintage

La idea es simple y efectiva: usar la balanza tal como está como objeto decorativo funcional.

Funciona como:

  • Centro de mesa

  • Adorno en una repisa

  • Pieza protagonista en la cocina

  • Objeto decorativo en un comedor o living

El plato superior se convierte en soporte natural.

Si tenés una balanza antigua, tenés un tesoro por qué y cómo reciclarla con esta espectacular idea (3)

Cómo decorarla para que luzca increíble

Algunas combinaciones que funcionan muy bien:

  • Frutas secas o artificiales en el plato

  • Velas bajas o aromáticas

  • Frascos de vidrio con granos, café o especias

  • Plantas pequeñas (suculentas o aromáticas)

El visor frontal queda a la vista y suma identidad.

Limpieza y puesta en valor

Si está muy opaca:

  • Limpiá el metal con vinagre o bicarbonato

  • Conservá el esmalte original

  • No elimines marcas del tiempo: son parte del encanto
Si tenés una balanza antigua, tenés un tesoro por qué y cómo reciclarla con esta espectacular idea (2)

Dónde queda mejor este reciclaje

Esta balanza reciclada luce especialmente bien en:

  • Cocinas con estilo vintage o industrial

  • Comedores amplios

  • Alacenas abiertas o aparadores

  • Mesas auxiliares o islas

