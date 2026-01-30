30 de enero de 2026 - 11:26

Muffins proteicos con 2 zanahorias y 3 huevos y sin harina ni manteca

Se trata de una receta salada, pero igualmente muy saludable, que ayuda a que evites la harinas refinadas y las altas calorías.

La receta de estos muffins convierten cualquier alimentación en saludable.

La combinación de algunos ingredientes simples puede transformar la cocina en un espacio saludable y creativo. Con solo dos zanahorias y tres huevos, se puede elaborar una receta nutritiva y rápida de muffins que potencia el aporte proteico que todo cuerpo necesita.

Esta es una receta fresca, ideal para cuidar la dieta.

Helado casero de palta y lima: la receta de solo 3 minutos que se hace sin máquinas y es muy saludable

La cena salvadora con papas y queso que se hace en una sola sartén y lista en minutos

La cena salvadora con papas y queso que se hace en una sola sartén y lista en minutos

Lo mejor de esta preparación es que los muffiins aportan proteínas de alta calidad gracias a los huevos y el queso, evitan el uso de harinas refinadas, ideales para dietas bajas en carbohidratos y son prácticos para conservar en la heladera hasta 3 días.

Ingredientes

  • 2 zanahorias medianas, ralladas.
  • 3 huevos grandes.
  • 50 gramos de queso rallado bajo en grasa.
  • 1 cucharada de aceite de oliva.
  • Sal y pimienta a gusto.
  • Opcional: hierbas frescas como perejil o ciboulette.
Paso a paso para preparar muffins salados sin harinas

  1. Precalentar el horno a 180°C y preparar moldes para muffins con papel manteca o aceite.
  2. Rallar las zanahorias y colocarlas en un bol lo más amplio posible.
  3. Batir los huevos y añadirlos a las zanahorias, mezclando bien.
  4. Incorporar el queso rallado, aceite y especias, asegurando una mezcla homogénea.
  5. Verter la preparación en los moldes, llenándolos hasta ¾ de su capacidad.
  6. Hornear durante 20-25 minutos o hasta que al pincharlos con un cuchillo, este salga limpio.
  7. Dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar para mantener la textura firme y esponjosa.
