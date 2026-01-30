Muffins proteicos con 2 zanahorias y 3 huevos y sin harina ni manteca

Se trata de una receta salada, pero igualmente muy saludable, que ayuda a que evites la harinas refinadas y las altas calorías.

La receta de estos muffins convierten cualquier alimentación en saludable.

La combinación de algunos ingredientes simples puede transformar la cocina en un espacio saludable y creativo. Con solo dos zanahorias y tres huevos, se puede elaborar una receta nutritiva y rápida de muffins que potencia el aporte proteico que todo cuerpo necesita.

Explorar estas recetas con ingredientes básicos permite disfrutar de comida casera sin necesidad de harinas, ideal para un desayuno o merienda diferente y saludable.

Recetas La receta de estos muffins convierten cualquier alimentación en saludable. web Lo mejor de esta preparación es que los muffiins aportan proteínas de alta calidad gracias a los huevos y el queso, evitan el uso de harinas refinadas, ideales para dietas bajas en carbohidratos y son prácticos para conservar en la heladera hasta 3 días.

Ingredientes 2 zanahorias medianas , ralladas.

, ralladas. 3 huevos grandes.

grandes. 50 gramos de queso rallado bajo en grasa.

bajo en grasa. 1 cucharada de aceite de oliva.

Sal y pimienta a gusto.

a gusto. Opcional: hierbas frescas como perejil o ciboulette. Recetas La receta de estos muffins convierten cualquier alimentación en saludable. web Paso a paso para preparar muffins salados sin harinas Precalentar el horno a 180°C y preparar moldes para muffins con papel manteca o aceite. Rallar las zanahorias y colocarlas en un bol lo más amplio posible. Batir los huevos y añadirlos a las zanahorias, mezclando bien. Incorporar el queso rallado, aceite y especias, asegurando una mezcla homogénea. Verter la preparación en los moldes, llenándolos hasta ¾ de su capacidad. Hornear durante 20-25 minutos o hasta que al pincharlos con un cuchillo, este salga limpio. Dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar para mantener la textura firme y esponjosa. Recetas La receta de estos muffins convierten cualquier alimentación en saludable. web