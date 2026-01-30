Muffins proteicos con 2 zanahorias y 3 huevos y sin harina ni manteca

La combinación de algunos ingredientes simples puede transformar la cocina en un espacio saludable y creativo. Con solo dos zanahorias y tres huevos, se puede elaborar una receta nutritiva y rápida de muffins que potencia el aporte proteico que todo cuerpo necesita.
Lo mejor de esta preparación es que los muffiins aportan proteínas de alta calidad gracias a los huevos y el queso, evitan el uso de harinas refinadas, ideales para dietas bajas en carbohidratos y son prácticos para conservar en la heladera hasta 3 días.
Ingredientes
2 zanahorias medianas, ralladas.
3 huevos grandes.
50 gramos de queso rallado bajo en grasa.
1 cucharada de aceite de oliva.
Sal y pimienta a gusto.
Opcional: hierbas frescas como perejil o ciboulette.
Paso a paso para preparar muffins salados sin harinas
Precalentar el horno a 180°C y preparar moldes para muffins con papel manteca o aceite.
Rallar las zanahorias y colocarlas en un bol lo más amplio posible.
Batir los huevos y añadirlos a las zanahorias, mezclando bien.
Incorporar el queso rallado, aceite y especias, asegurando una mezcla homogénea.
Verter la preparación en los moldes, llenándolos hasta ¾ de su capacidad.
Hornear durante 20-25 minutos o hasta que al pincharlos con un cuchillo, este salga limpio.
Dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar para mantener la textura firme y esponjosa.