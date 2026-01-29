Tortitas raspadas: la versión express del clásico mendocino, pero en sartén y en 10 minutos

Un clásico cuyano se reinventa con recetas simples de comida cotidiana y pocos ingredientes, ideal para resolver una comida rápida en casa.

Recetas rápidas de comida casera con pocos ingredientes y sabor mendocino.

Las tortitas raspadas son parte del ADN mendocino y suelen asociarse al horno y a largos tiempos de cocción. Sin embargo, esta versión express en sartén demuestra que con recetas prácticas, buena comida y pocos ingredientes, también se puede lograr un resultado sabroso y reconfortante en minutos.

Esta adaptación moderna mantiene la esencia tradicional, pero se apoya en una técnica rápida y accesible. Ideal para quienes buscan comida casera sin complicaciones, estas recetas rescatan el valor de los ingredientes simples que siempre hay en la cocina.

image Recetas rápidas de comida casera con pocos ingredientes y sabor mendocino Prepararlas no requiere experiencia previa ni equipamiento especial. Con una sartén bien caliente y algunos ingredientes básicos, podés resolver una comida completa, perfecta para acompañar mates o incluso funcionar como plato principal dentro de tus recetas diarias.

Además de prácticas, las tortitas raspadas en sartén permiten jugar con variantes dulces o saladas, demostrando que las recetas tradicionales también pueden adaptarse al ritmo actual sin perder identidad ni sabor en la comida.

Ingredientes (rinde 8 tortitas / 2 porciones) 250 g de harina de trigo 000 , base de estas recetas tradicionales

120 ml de agua tibia , necesaria para integrar los ingredientes

1 cucharadita de sal fina , para realzar el sabor de la comida

2 cucharadas de grasa vacuna o aceite , aportan textura y sabor

Opcional: 30 g de queso rallado , suma intensidad a la comida 1 cucharadita de hierbas secas , ideal para variar las recetas

image Recetas rápidas de comida casera con pocos ingredientes y sabor mendocino. Paso a paso En un bol, colocá la harina y la sal , mezclando bien los ingredientes secos.

Agregá de a poco el agua tibia hasta formar una masa blanda, típica de estas recetas .

Sumá la grasa o aceite y amasá hasta lograr una textura lisa, ideal para la comida casera.

Estirá la masa fina y “raspá” pequeños discos, respetando la técnica tradicional de los ingredientes .

Cociná las tortitas en sartén caliente , sin aceite, hasta dorar ambos lados.

Servilas calientes y disfrutá una comida simple que honra las recetas mendocinas con pocos ingredientes. Estas tortitas raspadas express confirman que la buena comida no siempre necesita horas ni técnicas complejas. Con ingredientes básicos y recetas bien pensadas, lo simple también puede sorprender.