La cena salvadora con papas y queso que se hace en una sola sartén y lista en minutos

Cuando el día se estira y las ganas de cocinar son pocas, aparecen las mejores soluciones. Esta propuesta con papas y queso se convirtió en una de esas recetas que resuelven la comida sin complicaciones, usando ingredientes económicos y una sola sartén, algo clave para la rutina diaria.

La clave de este plato está en la técnica y no en la cantidad de pasos. Bien doradas, las papas logran una base crocante que combina perfecto con el queso fundido. Así, estas recetas rápidas demuestran que la comida casera no necesita horno ni largas preparaciones, solo buenos ingredientes y fuego justo.

Ingredientes (rinde 2 porciones abundantes) 500 g de papas , peladas y cortadas en rodajas finas

150 g de queso cremoso o mozzarella , rallado o en fetas

2 huevos , medianos

1 cucharada de aceite , para la sartén

Sal y pimienta , a gusto

Opcional: cebolla chica (50 g) o hierbas secas

Paso a paso Calentá una sartén antiadherente con el aceite a fuego medio.

Sumá las papas , salpimentá y cociná 10 minutos, moviendo para que se doren parejo.

Agregá el queso sobre las papas calientes para que empiece a fundirse.

Batí los huevos y volcá sobre la preparación.

Tapá y cociná 5 minutos hasta que quede firme y dorada abajo.

Girás con ayuda de un plato y dorás del otro lado 2 minutos más. El resultado es una cena completa, saciante y muy versátil. Podés sumar verduras, cambiar el queso o ajustar condimentos, manteniendo siempre el espíritu de estas recetas fáciles. Una comida ideal para cerrar el día sin estrés, aprovechando ingredientes que seguro ya tenés en casa.