18 de marzo de 2026 - 10:53

La razón por la que nunca deberías tener relojes sin pila o rotos, según el Feng Shui

Cada objeto dentro del hogar tiene un impacto en la energía que circula en los espacios, es por eso que un reloj detenido puede ser malo.

Los relojes parados pueden detener la circulación de energía, según indica el Feng Shui.

Los relojes parados pueden detener la circulación de energía, según indica el Feng Shui.

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En el caso de los relojes, estos ocupan un lugar especial, ya que simbolizan el paso del tiempo, el movimiento y el orden. Sin embargo, cuando dejan de funcionar, pueden convertirse en un elemento negativo dentro del hogar. Según los especialistas, tener estos dispositivos rotos o sin pila no solo afecta la estética, sino también la energía del ambiente.

¿Qué significa tener relojes rotos según el Feng Shui?

De acuerdo con el Feng Shui, un reloj detenido representa energía estancada. Al marcar siempre la misma hora, simboliza una interrupción en el flujo natural del tiempo, lo que puede trasladarse metafóricamente a diferentes aspectos de la vida cotidiana.

La consultora de Feng Shui Anjie Cho, autora y experta en diseño consciente, explica que los objetos que no funcionan correctamente pueden bloquear el flujo de energía (Chi) y generar una sensación inconsciente de estancamiento o falta de avance. Además, los relojes están vinculados con la organización, los ciclos y el movimiento.

Cuando uno de estos objetos está roto o sin batería, puede transmitir una sensación de desorden o de asuntos pendientes. Esto es algo que, según esta disciplina, impacta en la armonía del hogar. Por otro lado, en algunas interpretaciones tradicionales del Feng Shui, los relojes detenidos también se asocian simbólicamente con la falta de progreso o estancamiento personal.

¿Cómo aplicar la filosofía del Feng Shui con relojes en casa?

Para mantener una buena energía en el hogar, los expertos recomiendan revisar periódicamente los relojes y asegurarse de que todos funcionen correctamente. La especialista en Feng Shui Laura Cerrano, presidenta de Feng Shui Manhattan, señala que es importante rodearse de objetos que estén en buen estado y que representen movimiento y vitalidad.

En este sentido, un reloj en funcionamiento puede reforzar la sensación de orden y fluidez. Algunas recomendaciones básicas incluyen:

  • Cambiar las pilas de los relojes cuando se detienen.
  • Reparar o desechar aquellos que estén rotos.
  • Evitar acumular objetos que no funcionan.
  • Ubicar los relojes en espacios visibles donde aporten armonía.
Feng Shui
Los relojes parados pueden detener la circulación de energía, según indica el Feng Shui.

Los relojes parados pueden detener la circulación de energía, según indica el Feng Shui.

Aplicar estos principios no implica hacer grandes cambios, sino prestar atención a los detalles. En el Feng Shui, pequeños ajustes pueden generar un impacto significativo en el ambiente. Mantener los relojes en funcionamiento es una forma simple de favorecer el flujo de energía y promover una sensación de equilibrio en el hogar.

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