5 de mayo de 2026 - 07:45

Según la psicología, los niños que cuidaban a sus hermanos menores desarrollaron una característica única

Según especialistas, quienes asumieron roles activos en la infancia logran interpretar climas emocionales y mediar conflictos con una precisión casi instintiva en la adultez.

Hermanos mayores

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Por Sofía Serelli

Haber cuidado a un hermano menor durante la infancia no fue solo una ayuda familiar, sino un entrenamiento intensivo para el cerebro social. La psicología moderna denomina a este fenómeno como empatía avanzada. Esta capacidad permite que muchos adultos hoy logren anticipar necesidades y entender gestos sutiles mucho antes de que se pronuncien palabras.

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La psicología moderna comenzó a utilizar el concepto de empatía avanzada para diferenciar a quienes simplemente se ponen en el lugar del otro de aquellos que logran anticipar sentimientos. Según el Portal 6, esta habilidad consiste en interpretar señales sutiles y comprender necesidades ajenas antes de que sean verbalizadas. Este desarrollo no ocurre por azar, sino a través de vivencias prácticas constantes.

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Quienes cuidaron a sus hermanos menores aprendieron a identificar distintos tipos de llanto y expresiones faciales desde muy temprano. Este ejercicio cotidiano funciona como un entrenamiento para el cerebro social. Al observar estas dinámicas, especialistas señalan que los niños adquieren una lectura de ambiente superior y un mejor control emocional al gestionar las frustraciones de otros.

El impacto de la responsabilidad en el carácter adulto

Las habilidades adquiridas durante la niñez se transforman con el tiempo en herramientas profesionales y personales valiosas. De acuerdo con el Portal 6, los adultos que tuvieron roles activos en su hogar suelen mediar conflictos de forma equilibrada. También demuestran una facilidad notable para percibir el clima emocional de cualquier habitación apenas ingresan a ella.

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Este perfil de inteligencia emocional refinada influye directamente en la toma de decisiones y en la calidad de las relaciones sociales. Sin embargo, la realidad actual muestra un contraste marcado. El uso constante de pantallas y las rutinas individualizadas reducen el contacto con estas experiencias de cuidado físico e interpersonal. Algunos expertos citados por el Portal 6 advierten sobre un aumento de comportamientos centrados en el individuo por la falta de estas tareas.

La recomendación de la psicología no es cargar a los menores con tareas excesivas que les quiten tiempo de juego. El punto central es el equilibrio. Permitir que los niños asuman pequeñas responsabilidades, como ayudar en casa o atender a alguien en momentos específicos, fortalece su autonomía emocional. Estas acciones simples son las que moldean adultos más preparados para la convivencia en sociedad.

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