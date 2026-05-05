Según la psicología, las personas que aprendieron por curiosidad desarrollan una forma única de resolver problemas

Durante décadas, el sistema educativo tradicional fue considerado el principal camino hacia el conocimiento. Sin embargo, distintos estudios en psicología y neurociencia coinciden en que el aprendizaje guiado por la curiosidad, en perfiles autodidactas, desarrolla habilidades cognitivas diferentes y, en algunos casos, más profundas.

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Una de las bases científicas de este fenómeno fue desarrollada por los investigadores Celeste Kidd y Benjamin Y. Hayden, quienes estudiaron el rol de la curiosidad en el aprendizaje. Según su investigación publicada en la revista Neuron, la curiosidad es un impulso central que motiva la búsqueda de información y facilita el aprendizaje, actuando como un motor interno que guía qué y cómo se aprende.

Este enfoque rompe con la idea de aprendizaje pasivo: el individuo no solo recibe información, sino que la busca activamente.

Otro aporte clave proviene del economista y psicólogo George Loewenstein , quien formuló la teoría del "gap de información" . De acuerdo con este modelo, la curiosidad surge cuando una persona percibe una brecha entre lo que sabe y lo que quiere saber, generando una necesidad similar a un impulso biológico.

Este mecanismo explica por qué quienes aprenden de forma autodidacta suelen profundizar más: el aprendizaje no está impuesto, sino que responde a una motivación interna.

Desde la psicología clásica, el investigador Daniel Berlyne distinguió entre distintos tipos de curiosidad, destacando la llamada "curiosidad epistémica": la búsqueda activa de conocimiento para comprender en profundidad, un rasgo frecuente en personas que aprenden fuera de estructuras tradicionales.

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Cómo la curiosidad mejora la memoria y la resolución de problemas

Los efectos no son solo teóricos. Los estudios experimentales citados en la investigación de Kidd y Hayden muestran que los estados de alta curiosidad activan áreas del cerebro vinculadas al aprendizaje y la memoria, como el hipocampo. Esto implica que las personas no solo aprenden más cuando están motivadas por curiosidad, sino que también retienen mejor la información.

La psicología cognitiva también destaca que la curiosidad permite ajustar el aprendizaje según las necesidades del momento. Investigaciones sobre desarrollo cognitivo señalan que guía la atención hacia información relevante y facilita procesos de exploración, lo que favorece una comprensión más profunda y adaptable del entorno. Este tipo de aprendizaje resulta especialmente útil en contextos cambiantes, donde no existen respuestas únicas o estructuras predefinidas.