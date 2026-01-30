30 de enero de 2026 - 12:43

El error común al tirar cajas de zapatos: 7 usos que le podés dar para toda la casa

Aunque parecen descartables, esconden un truco de reciclaje que mejora la organización y resuelve problemas cotidianos del hogar.

El reciclaje de cajas suma organización, aplica un truco práctico y mejora el hogar.

El reciclaje de cajas suma organización, aplica un truco práctico y mejora el hogar.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

si tenes manteles viejos, tenes un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en el hogar

Si tenés manteles viejos, tenés un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en el hogar

Por Andrés Aguilera
reciclaje: guarda los broches de ropa viejos y transformalos en un increible adorno para tu hogar

Reciclaje: guardá los broches de ropa viejos y transformalos en un increíble adorno para tu hogar

Por Andrés Aguilera

Además, su tamaño estándar y su forma rectangular las vuelven versátiles para distintos ambientes. Con pequeños ajustes, pueden adaptarse a cajones, estantes, placares y hasta rincones olvidados de la casa.

Usos prácticos que valen la pena

Organizador de cajones

Para usar las cajas dentro de cajones, solo hace falta retirar la tapa y, si es necesario, recortar la altura. De esta manera, se convierten en divisores ideales para ropa interior, medias o accesorios.

Este truco de organización permite ver todo de un vistazo y evita que los cajones se desarmen con el uso diario, algo clave en cualquier hogar.

image
El reciclaje de cajas suma organizaci&oacute;n, aplica un truco pr&aacute;ctico y mejora el hogar.

El reciclaje de cajas suma organización, aplica un truco práctico y mejora el hogar.

Archivo de papeles y documentos

Las cajas también funcionan como archivadores caseros. Etiquetándolas, pueden guardar boletas, garantías o documentos importantes sin que se mezclen.

Este uso aplica reciclaje inteligente y ayuda a mantener el orden en escritorios o bibliotecas, evitando pilas de papeles sueltos.

Almacenaje en placares

Dentro del placard, las cajas son perfectas para guardar ropa fuera de temporada, bufandas o gorros. Forrarlas con papel o tela mejora su estética y durabilidad.

Así, se suma organización sin ocupar espacio visible ni comprar contenedores nuevos.

image
El reciclaje de cajas suma organizaci&oacute;n, aplica un truco pr&aacute;ctico y mejora el hogar.

El reciclaje de cajas suma organización, aplica un truco práctico y mejora el hogar.

Guardado de juguetes pequeños

En dormitorios infantiles, las cajas sirven para clasificar juguetes chicos o útiles escolares. Son livianas y fáciles de mover.

Este truco ayuda a mantener el orden y fomenta hábitos de cuidado en el hogar.

Despensa más ordenada

En la cocina, se pueden usar para agrupar sobres, paquetes abiertos o manteles individuales. Colocadas en estantes profundos, evitan que los productos queden perdidos al fondo.

image
El reciclaje de cajas suma organizaci&oacute;n, aplica un truco pr&aacute;ctico y mejora el hogar.

El reciclaje de cajas suma organización, aplica un truco práctico y mejora el hogar.

Cajones bajo la cama

Sin tapa, las cajas entran fácilmente bajo la cama y permiten guardar sábanas, frazadas o ropa de otra estación, optimizando el espacio disponible.

Organización de lavadero o baúl

Por último, son útiles para ordenar productos de limpieza, herramientas o elementos del auto, resolviendo un problema común con un simple gesto de reciclaje.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tapas metálicas recicladas que, con un truco simple, mejoran el orden del hogar.

Por qué conviene guardar las tapas metálicas de frascos: tienen más usos de los que imaginás

Por Ignacio Alvarado
si tenes remeras viejas, tenes un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en casa

Si tenés remeras viejas, tenés un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en casa

Por Andrés Aguilera
El reciclaje con truco mejora la organización del hogar usando tubos de cartón.

Por qué cada vez más personas guardan los tubos de cartón del papel higiénico en casa

Por Ignacio Alvarado
si tenes frascos de vidrio vacios, tenes un tesoro: cinco usos practicos que casi nadie aprovecha

Si tenés frascos de vidrio vacíos, tenés un tesoro: cinco usos prácticos que casi nadie aprovecha

Por Andrés Aguilera