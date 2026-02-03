3 de febrero de 2026 - 12:34

Día Mundial del Carrot Cake: cómo lograr una torta de zanahoria húmeda y equilibrada

Celebrá el Día Internacional de la Carrot Cake con recetas infalibles. Desde la clásica con glaseado hasta versiones veganas y sin azúcar para disfrutar hoy mismo.

Por Sofía Serelli

Este 3 de febrero se celebra el Día Mundial del Carrot Cake, una preparación que conquistó las pastelerías por su miga húmeda y su equilibrio único de especias. Ya sea por salud o por gusto, hoy es el momento ideal para descubrir cómo una simple zanahoria puede convertirse en el postre más versátil de tu mesa.

La torta de zanahoria o carrot cake se ha consolidado como una de las opciones más adaptables de la pastelería contemporánea. Su estructura permite personalizar ingredientes según distintas preferencias y necesidades alimentarias, manteniendo siempre ese equilibrio de sabor que la caracteriza.

La receta clásica: el secreto de la miga húmeda

La versión original sobresale por el sutil protagonismo de la zanahoria, que aporta dulzor y textura sin dominar el paladar.

Para prepararla, necesitás:

  • 300 g de zanahoria rallada fina.
  • 250 g de azúcar.
  • 200 g de harina.
  • 150 ml de aceite de girasol.
  • 4 huevos.
  • No olvides las especias: una cucharadita de canela, otra de polvo de hornear, media de nuez moscada y una pizca de sal.
El paso a paso es sencillo pero requiere precisión:

  1. Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa.
  2. Añadir el aceite e incorporar la zanahoria rallada.
  3. Tamizar los ingredientes secos (harina, canela, polvo de hornear, nuez moscada y sal) e integrarlos.
  4. Sumar 100 g de nueces picadas con movimientos envolventes. (opcional)
  5. Hornear a 180°C durante 45 minutos en un molde enmantecado.

Para el toque final, el glaseado:

  • Se prepara batiendo 200 g de queso crema.
  • 100 g de manteca.
  • 150 g de azúcar impalpable.
  • Aplica una vez que la torta está fría.
Versiones para cada necesidad: vegana, integral y sin gluten

Si buscás evitar productos de origen animal, la versión vegana reemplaza los huevos con semillas de chía hidratadas en agua. Esta receta utiliza aceite de coco y leche vegetal, logrando mantener la textura característica sin resignar sabor.

Para quienes deben evitar el TACC, la opción sin gluten utiliza una mezcla de harinas de arroz, maíz y almendra. Es fundamental usar polvo de hornear certificado como sin gluten para garantizar la seguridad de la preparación. Por otro lado, la versión integral aporta un perfil más rústico y mayor fibra al utilizar harina integral y azúcar mascabo.

El truco para endulzar sin usar azúcar

Una de las innovaciones más buscadas hoy es la versión sin azúcar añadida. En este caso, el dulzor proviene naturalmente de tres bananas maduras pisadas que se mezclan con los huevos y el aceite de coco. Esta alternativa es ideal para quienes buscan cuidar su salud sin renunciar a un postre clásico en su día mundial.

Si preferís sumar matices dulces y variedad de texturas, podés optar por la versión que incluye pasas de uva y nueces, lo que introduce una complejidad diferente en cada bocado. Sea cual sea la opción elegida, el carrot cake demuestra que es posible disfrutar de la pastelería de forma inclusiva y deliciosa.

