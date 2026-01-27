Ninja Creami en Chile cuánto cuesta la máquina de helados 7 en 1 y la diferencia de precio con Argentina

La Ninja Creami se convirtió en uno de los electrodomésticos más buscados para preparar helados caseros con textura profesional . Su venta en grandes tiendas de Chile reactivó la comparación de precios con Argentina , donde el mismo modelo se consigue a valores sensiblemente más altos.

El interés por esta máquina de helados 7 en 1 creció por su propuesta de practicidad y personalización de postres . En esta nota repasamos cuánto cuesta en Chile , cómo queda el valor convertido a pesos argentinos y qué ofrece este equipo que gana cada vez más espacio en las cocinas.

La Máquina para Hacer Helado Ninja Creami 7 en 1 se vende en Chile a un precio de 199.990 pesos chilenos en Falabella . Para calcular su valor real desde Argentina, la conversión pasa primero por dólares, ya que con un tipo de cambio de 853 pesos chilenos por dólar el monto equivale a unos 234 dólares .

Al llevar esa cifra a pesos argentinos , tomando como referencia la cotización del dólar del Banco Nación a 1.460 pesos , el precio final ronda los 342.000 pesos . En Argentina , el mismo modelo se comercializa en Frávega a 550.130 pesos , lo que marca una diferencia superior a los 200 mil pesos .

Esta brecha explica por qué muchos consumidores analizan la compra de la Ninja Creami en Chile , incluso considerando gastos de traslado, ya que el valor sigue siendo más conveniente que el precio local .

Qué funciones tiene la Ninja Creami y por qué genera tanto interés

Para quienes no la conocen, la Ninja Creami combina características de cafetera y licuadora, con un vaso que se inserta en el cuerpo de la máquina y aspas internas que permiten lograr una textura helada pareja. Según la descripción del producto, su funcionamiento es totalmente seguro y cuenta con múltiples sistemas de bloqueo, una ventaja clave para hogares con chicos.

Uno de sus puntos fuertes son las cuchillas Creamerizer, que prometen reproducir distintas texturas según el programa elegido, como helado, sorbete, helado suave, malteada y mezcla de ingredientes. Estas aspas son desmontables, lo que facilita la limpieza completa del equipo.

La máquina ofrece siete programas preestablecidos y un uso simple, ya que solo requiere rellenar el recipiente, congelar la preparación durante 24 horas y procesarla en pocos minutos. También permite preparar postres bajos en azúcar, sin lácteos o veganos, adaptándose a distintos estilos de alimentación.

Incluye tres recipientes sin BPA que permiten hacer hasta tres sabores distintos al mismo tiempo, alcanzando un total de 1,4 litros de helado. A eso se suman controles digitales, piezas aptas para lavavajillas y un diseño de acero inoxidable que suma presencia en la cocina.