3 de febrero de 2026 - 13:31

Por qué un poco de vinagre en el agua de cocción evita que las salchichas revienten

Trucos caseros. Un poco de vinagre en el agua ayuda a que la tripa se mantenga firme y evita que las salchichas se abran al hervir.

fee4dcf8-79e1-4063-8c2b-47d20013
Por Andrés Aguilera

Al hervir salchichas, es común que la tripa se raje y pierdan jugos, sabor y textura. Sin embargo, existe un consejo simple (muy difundido entre los trucos caseros) que ayuda a mantenerlas enteras y parejas: agregar un chorrito de vinagre al agua de cocción.

Leé además

Aplicar estos trucos con paciencia permite adaptar el pantalón al cuerpo sin dañarlo.

No lo sabías: cómo estirar un jean apretado con simples trucos

Por Redacción
si tenes manteles viejos, tenes un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en el hogar

Si tenés manteles viejos, tenés un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en el hogar

Por Andrés Aguilera

Qué hace el vinagre durante la cocción

El vinagre aporta acidez al agua. Esa acidez provoca que la tripa de la salchicha (natural o sintética) se contraiga levemente y gane resistencia.

Cuando la salchicha se calienta, el interior se expande por el vapor. Si la tripa está blanda, se rompe. Con vinagre, la envoltura se vuelve más firme, soporta mejor la presión interna y no revienta.

No se trata de cocinar en vinagre, sino de equilibrar el medio para que la cocción sea más controlada.

image

Cuánta cantidad hay que usar

No hace falta exagerar. La proporción recomendada es:

  • 1 cucharada de vinagre por litro de agua.

Podés usar vinagre blanco o vinagre de alcohol. No altera el sabor final de las salchichas, ya que la cantidad es mínima y no penetra en la carne.

Otros trucos para que no se abran

Además del vinagre, conviene tener en cuenta estos puntos:

  • No hervirlas a borbotones: usá fuego medio.

  • Colocarlas en el agua cuando todavía está fría y dejar que se caliente de a poco.

  • Evitar pincharlas antes de cocinar: eso hace que pierdan jugos.

  • No sobrecocinarlas: con 5 a 7 minutos suele alcanzar.

Estos detalles ayudan a que queden jugosas y parejas.

image

Cuándo conviene usar este truco

Este método es ideal cuando:

  • Cocinás salchichas para panchos.

  • Las usás como paso previo antes de dorarlas.

  • Querés que queden prolijas para chicos o reuniones.

  • Buscás evitar que el agua se llene de grasa y restos.

Funciona tanto con salchichas clásicas como con versiones de pollo o cerdo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

no hace falta desenchufar: el truco sencillo para eliminar el hielo del freezer

No hace falta desenchufar: el truco sencillo para eliminar el hielo del freezer

Por Andrés Aguilera
bastones de zapallito al horno bien crocantes: el truco para hacerlos sin fritura ni harinas

Bastones de zapallito al horno bien crocantes: el truco para hacerlos sin fritura ni harinas

Por Andrés Aguilera
si tenes remeras viejas, tenes un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en casa

Si tenés remeras viejas, tenés un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en casa

Por Andrés Aguilera
la proxima vez que cocines huevos revueltos agrega 1/4 de taza de esto a la sarten: siempre funciona

La próxima vez que cocines huevos revueltos agregá 1/4 de taza de esto a la sartén: siempre funciona

Por Andrés Aguilera