Por qué un poco de vinagre en el agua de cocción evita que las salchichas revienten

Al hervir salchichas , es común que la tripa se raje y pierdan jugos, sabor y textura. Sin embargo, existe un consejo simple (muy difundido entre los trucos caseros) que ayuda a mantenerlas enteras y parejas: agregar un chorrito de vinagre al agua de cocción .

Si tenés manteles viejos, tenés un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en el hogar

No lo sabías: cómo estirar un jean apretado con simples trucos

El vinagre aporta acidez al agua. Esa acidez provoca que la tripa de la salchicha (natural o sintética) se contraiga levemente y gane resistencia.

Cuando la salchicha se calienta, el interior se expande por el vapor. Si la tripa está blanda, se rompe. Con vinagre, la envoltura se vuelve más firme , soporta mejor la presión interna y no revienta .

No se trata de cocinar en vinagre, sino de equilibrar el medio para que la cocción sea más controlada.

No hace falta exagerar. La proporción recomendada es:

1 cucharada de vinagre por litro de agua.

Podés usar vinagre blanco o vinagre de alcohol. No altera el sabor final de las salchichas, ya que la cantidad es mínima y no penetra en la carne.

Otros trucos para que no se abran

Además del vinagre, conviene tener en cuenta estos puntos:

No hervirlas a borbotones: usá fuego medio .

Colocarlas en el agua cuando todavía está fría y dejar que se caliente de a poco.

Evitar pincharlas antes de cocinar: eso hace que pierdan jugos.

No sobrecocinarlas: con 5 a 7 minutos suele alcanzar.

Estos detalles ayudan a que queden jugosas y parejas.

image

Cuándo conviene usar este truco

Este método es ideal cuando:

Cocinás salchichas para panchos .

Las usás como paso previo antes de dorarlas.

Querés que queden prolijas para chicos o reuniones.

Buscás evitar que el agua se llene de grasa y restos.

Funciona tanto con salchichas clásicas como con versiones de pollo o cerdo.