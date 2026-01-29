29 de enero de 2026 - 11:20

Bastones de zapallito al horno bien crocantes: el truco para hacerlos sin fritura ni harinas

Un truco simple permite hacer bastones de zapallito al horno bien crocantes, sin fritura ni harinas. Livianos, fáciles y muy sabrosos.

El truco clave: quitar la humedad

El gran enemigo del zapallito al horno es el exceso de agua. Para lograr crocancia real, el paso fundamental es deshidratar ligeramente el zapallito antes de hornearlo. Esto se logra con sal y reposo corto, un detalle simple que marca la diferencia.

Ingredientes necesarios

  • 2 zapallitos grandes

  • 1 clara de huevo

  • Queso rallado fino (reggianito o parmesano)

  • Sal y pimienta, a gusto

  • Aceite, apenas para la placa

  • Opcional: pimentón, ajo en polvo o hierbas secas

Paso a paso para que queden bien crocantes

  • Cortá los zapallitos en bastones, todos del mismo tamaño para una cocción pareja.

  • Colocalos en un bowl y espolvoreá con sal, mezclando bien. Dejalos reposar 10 minutos.

  • Secalos con papel de cocina, presionando suavemente para retirar el líquido que largaron.

  • Batí apenas la clara de huevo y pasá los bastones por la clara.

  • Rebozalos con queso rallado y especias, cubriéndolos bien.

  • Acomodalos en una placa aceitada, sin encimarlos.

  • Llevá a horno precalentado a 200 °C durante 20 a 25 minutos, dándolos vuelta a mitad de cocción.

El resultado son bastones dorados, firmes y realmente crocantes, sin necesidad de fritura.

Consejos para mejorar aún más el resultado

  • No amontones los bastones, el aire caliente debe circular.

  • Usá queso rallado fino, se dora mejor y aporta crocancia.

  • Horneá con calor fuerte, pero controlado.

  • Servilos recién hechos, es cuando están en su punto ideal.

Cómo servirlos

Estos bastones de zapallito al horno quedan riquísimos solos o con dips livianos como yogur, limón o una mayonesa casera suave.

También funcionan perfecto como acompañamiento de carnes, pollo o hamburguesas caseras.

