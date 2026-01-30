30 de enero de 2026 - 12:15

Si tenés manteles viejos, tenés un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en el hogar

Reciclaje. Antes de tirarlos, mirá todo lo que podés hacer con manteles viejos: tres usos simples que ayudan a ahorrar plata.

Por Andrés Aguilera

Los manteles viejos, manchados o pasados de moda suelen quedar guardados “para algo” o terminar en la basura. Sin embargo, por su tamaño, resistencia y tela, se convierten en un tesoro y pueden reutilizarse de maneras muy útiles que ayudan a ahorrar plata. Permiten resolver problemas cotidianos sin comprar nada nuevo.

1. Fundas y protectores para muebles

Un mantel viejo puede transformarse en funda provisoria o permanente para:

  • Mesas auxiliares

  • Muebles guardados

  • Electrodomésticos chicos

  • Bicicletas o objetos en desuso

Ahorro directo: evitar comprar fundas o cobertores, que suelen ser caros.

Tip: los manteles gruesos o plastificados son ideales para proteger del polvo y la humedad.

2. Trapos grandes para limpieza pesada

A diferencia de otros trapos, los manteles permiten hacer paños grandes, ideales para:

  • Limpiar pisos

  • Secar patios o balcones

  • Limpiar vidrios grandes

  • Proteger superficies al pintar o arreglar algo

Ahorro directo: menos rollos de papel, menos trapos comprados.

Plus: se lavan y se reutilizan muchas veces.

3. Cortinas o separadores improvisados

Con un poco de ingenio, un mantel viejo puede usarse como:

  • Cortina provisoria

  • Separador de ambientes

  • Fondo para tapar estanterías o lavarropas

Ahorro directo: no comprar cortinas nuevas ni telas.

Tip: los manteles claros dejan pasar la luz y quedan más prolijos.

Pequeños trucos, ahorro que se nota

Reutilizar manteles viejos no es solo reciclar: es aprovechar lo que ya tenés para gastar menos y resolver cosas prácticas en casa.

Antes de tirar un mantel, pensá cuántas cosas puede seguir cubriendo y cuánto te puede ahorrar.

