Reciclaje. Antes de tirarlos, mirá todo lo que podés hacer con manteles viejos: tres usos simples que ayudan a ahorrar plata.

Los manteles viejos, manchados o pasados de moda suelen quedar guardados “para algo” o terminar en la basura. Sin embargo, por su tamaño, resistencia y tela, se convierten en un tesoro y pueden reutilizarse de maneras muy útiles que ayudan a ahorrar plata. Permiten resolver problemas cotidianos sin comprar nada nuevo.

1. Fundas y protectores para muebles Si tenés manteles viejos, tenés un tesoro 3 trucos para ahorrar un dineral en el hogar (1) Un mantel viejo puede transformarse en funda provisoria o permanente para:

Mesas auxiliares

Muebles guardados

Electrodomésticos chicos

Bicicletas o objetos en desuso Ahorro directo: evitar comprar fundas o cobertores, que suelen ser caros.

Tip: los manteles gruesos o plastificados son ideales para proteger del polvo y la humedad.

2. Trapos grandes para limpieza pesada Si tenés manteles viejos, tenés un tesoro 3 trucos para ahorrar un dineral en el hogar (2) A diferencia de otros trapos, los manteles permiten hacer paños grandes, ideales para:

Limpiar pisos

Secar patios o balcones

Limpiar vidrios grandes

Proteger superficies al pintar o arreglar algo Ahorro directo: menos rollos de papel, menos trapos comprados. Plus: se lavan y se reutilizan muchas veces. 3. Cortinas o separadores improvisados Si tenés manteles viejos, tenés un tesoro 3 trucos para ahorrar un dineral en el hogar (3) Con un poco de ingenio, un mantel viejo puede usarse como: Cortina provisoria

Separador de ambientes

Fondo para tapar estanterías o lavarropas Ahorro directo: no comprar cortinas nuevas ni telas. Tip: los manteles claros dejan pasar la luz y quedan más prolijos. Pequeños trucos, ahorro que se nota Reutilizar manteles viejos no es solo reciclar: es aprovechar lo que ya tenés para gastar menos y resolver cosas prácticas en casa. Antes de tirar un mantel, pensá cuántas cosas puede seguir cubriendo y cuánto te puede ahorrar.