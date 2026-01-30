Los
manteles viejos, manchados o pasados de moda suelen quedar guardados “para algo” o terminar en la basura. Sin embargo, por su tamaño, resistencia y tela, se convierten en un de maneras muy útiles que ayudan a tesoro y pueden reutilizarse ahorrar plata. Permiten resolver problemas cotidianos sin comprar nada nuevo.
1. Fundas y protectores para muebles
Si tenés manteles viejos, tenés un tesoro 3 trucos para ahorrar un dineral en el hogar (1)
Un mantel viejo puede transformarse en
funda provisoria o permanente para:
Ahorro directo: evitar comprar fundas o cobertores, que suelen ser caros.
Tip: los manteles gruesos o plastificados son ideales para proteger del polvo y la humedad.
2. Trapos grandes para limpieza pesada
Si tenés manteles viejos, tenés un tesoro 3 trucos para ahorrar un dineral en el hogar (2)
A diferencia de otros trapos, los manteles permiten hacer
paños grandes, ideales para:
Ahorro directo: menos rollos de papel, menos trapos comprados.
Plus: se lavan y se reutilizan muchas veces.
3. Cortinas o separadores improvisados
Si tenés manteles viejos, tenés un tesoro 3 trucos para ahorrar un dineral en el hogar (3)
Con un poco de ingenio, un mantel viejo puede usarse como:
Ahorro directo: no comprar cortinas nuevas ni telas.
Tip: los manteles claros dejan pasar la luz y quedan más prolijos.
Pequeños trucos, ahorro que se nota
Reutilizar manteles viejos no es solo reciclar: es
aprovechar lo que ya tenés para gastar menos y resolver cosas prácticas en casa.
Antes de tirar un mantel, pensá cuántas cosas puede seguir cubriendo y cuánto te puede ahorrar.