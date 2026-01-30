No hace falta desenchufar: el truco sencillo para eliminar el hielo del freezer

Trucos caseros. Con vapor y calor controlado podés quitar el hielo del freezer sin desenchufar y sin dañar el electrodoméstico.

La acumulación de hielo en el freezer es un problema común que reduce el espacio disponible y hace que el electrodoméstico consuma más energía. Aunque muchos creen que hay que desenchufarlo durante horas, existe un método simple y seguro (muy usado entre los trucos caseros) que permite sacar el hielo más rápido sin apagarlo por completo.

Por qué se forma hielo en el freezer El hielo aparece cuando entra humedad cada vez que abrís la puerta o cuando los burletes no sellan bien. Esa humedad se congela en las paredes internas y, con el tiempo, forma capas cada vez más gruesas.

Además de ocupar espacio, el hielo obliga al motor a trabajar de más, lo que incrementa el consumo eléctrico y reduce la eficiencia del freezer.

image El truco para sacar el hielo sin desenchufar Este método aprovecha el vapor de agua caliente para aflojar el hielo sin forzar el freezer.

Paso a paso:

Calentá agua hasta que esté bien caliente (sin que hierva fuerte).

Colocá el agua en un recipiente resistente al calor .

Apoyá el recipiente dentro del freezer y cerrá la puerta .

Esperá entre 5 y 10 minutos .

El hielo se va a despegar solo o con ayuda de una espátula plástica. El vapor ablanda la capa de hielo sin afectar el funcionamiento del equipo. Qué hacer para acelerar el proceso Para que el truco funcione mejor: Retirá previamente los alimentos y guardalos en una conservadora.

Colocá un trapo seco en la base para absorber el agua.

No uses cuchillos ni objetos metálicos, ya que pueden pinchar el freezer .

Si el hielo es muy grueso, repetí el procedimiento una segunda vez. Este método reduce el tiempo de limpieza a pocos minutos. image Cómo evitar que vuelva a formarse hielo Después de limpiar el freezer, conviene tomar algunas precauciones: Secar bien las paredes internas antes de cerrar.

Revisar el burlete de la puerta .

No guardar alimentos calientes.

Evitar abrir el freezer más de lo necesario.