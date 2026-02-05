Hallazgo histórico: encuentran un Renault 5 de 1982 sin usar y con apenas 12 kilómetros recorridos

Lo que parece una leyenda urbana resultó ser una realidad asombrosa en un garage de Francia. Un Renault 5 TL de 1982 apareció en estado de fábrica, con el odómetro clavado en apenas 12 kilómetros. Es una verdadera cápsula del tiempo que revela una historia de ahorros, sueños y una fobia paralizante .

La historia de este vehículo, que hoy conmociona al mundo del motor, comenzó en octubre de 1982 . Una mujer, identificada como "Madame M" , acudió a un concesionario en Chalon-sur-Saône con los ahorros de toda su vida: 40.000 francos , una verdadera fortuna para la época. Su elección fue específica y elegante: un Renault 5 TL en el escaso color Bleu Schiste.

Sin embargo, el sueño de libertad sobre ruedas se encontró con un obstáculo insalvable antes de empezar. Al momento de la compra, la propietaria aún no tenía su licencia de conducir. Por esta razón, el auto fue entregado en su domicilio con patentes temporales (WWA) y guardado directamente en la cochera, a la espera de que ella aprobara el examen.

Aunque finalmente logró obtener su carnet de conducir, el destino del Renault 5 ya estaba sellado por la psicología. Al momento de intentar salir a la calle, Madame M sufrió un ataque de ansiedad y miedo extremo al volante. Se sentía profundamente incómoda en el asiento del conductor y decidió postergar el uso del auto.

Lo que ella pensó que sería una pausa de unos pocos días se transformó en semanas, luego en meses y, finalmente, en 43 años de encierro absoluto. Durante todo ese tiempo, las patentes definitivas del vehículo permanecieron guardadas en el baúl, listas para ser colocadas, pero nunca llegaron a tocar el asfalto.

Un tesoro intacto bajo capas de polvo

Al abrirse la puerta del garage recientemente, los descubridores se toparon con un objeto que prácticamente ya no existe en el mundo: un auto de hace cuatro décadas en estado "cero kilómetro". Aunque estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, debajo de la suciedad la pintura Bleu Schiste se conserva impecable.

image

Los 12 kilómetros que marca el tablero son exactos: representan únicamente la distancia que recorrió el vehículo desde el concesionario hasta la casa de su dueña el día de la entrega. El interior se encuentra totalmente virgen, los asientos no tienen desgaste y el motor no ha vuelto a encenderse desde aquel primer día de 1982.

La oportunidad de oro para coleccionistas

Este Renault 5 TL es, probablemente, el único ejemplar en el mundo que se mantiene realmente nuevo. Es una pieza de museo que se conservó por accidente debido al temor de una mujer que prefirió la seguridad de su hogar antes que la aventura en la carretera.

image

Ahora, el vehículo ha sido rescatado y está siendo preparado para un evento que atraerá a coleccionistas de todo el continente. El próximo 15 de marzo, el auto saldrá a la venta a través de la casa de subastas Aguttes. Se espera que los entusiastas ofrezcan sumas considerables por este hallazgo, marcando un final agridulce para la historia de Madame M, pero un comienzo soñado para su próximo dueño.