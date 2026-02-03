Tres delincuentes robaron el auto de una mujer, tomaron las llaves de su casa y golpearon a su marido

En la mañana de este martes, un violento robo ocurrió en el barrio porteño de Colegiales. Tres delincuentes ingresaron a una vivienda luego de robarle auto y las llaves de la casa a una mujer que había salido a hacer ejercicio.

El hecho ocurrió cuando la víctima salió de su domicilio con destino a un parque cercano en la zona de Palermo. La mujer constató que le inhibieron el auto y allí le robaron sus pertenencias, entre ellas, las llaves de su vivienda.

A partir de esto , ingresaron, sin forzar la puerta, a la casa ubicada sobre la calle Enrique Martínez al 200, donde se encontraba el marido de la mujer. Al hallarlo en el interior, los delincuentes lo agredieron físicamente para exigirle dinero y posteriormente lo arrastraron hasta la vereda. La secuencia fue presenciada por el hijo de ambos, que llamó a la policía para alertar la situación.

Minutos después. llegaron los efectivos de la Policía de la Ciudad, que sorprendieron a los agresores cuando salían de la casa.

Uno de los delincuentes fue detenido

Uno de los delincuentes, identificado como Alan Emiliano Giacone (30), fue detenido en el lugar. En cambio, otro escapó con el auto de la víctima y el tercero, que esperaba al resto dentro de un auto, también está prófugo.

Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para poder establecer el recorrido que hicieron los delincuentes. Desde el mediodía, una serie de patrulleros recorre las calles para tratar de dar con los dos prófugos del robo.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 16, encabezada por la fiscal Mónica Cuñarro, Secretaría del Dr. San Martín, quien dirige la investigación.