3 de febrero de 2026 - 23:25

Tres delincuentes robaron el auto de una mujer, tomaron las llaves de su casa y golpearon a su marido

La Policía de la Ciudad detuvo a uno de los implicados, mientras otros dos permanecen prófugos y son buscados por patrulleros en la zona.

Continúan la búsqueda de los dos delincuentes prófugos por el robo en Colegiales.&nbsp;

Continúan la búsqueda de los dos delincuentes prófugos por el robo en Colegiales. 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En la mañana de este martes, un violento robo ocurrió en el barrio porteño de Colegiales. Tres delincuentes ingresaron a una vivienda luego de robarle auto y las llaves de la casa a una mujer que había salido a hacer ejercicio.

Leé además

Dos adolescentes, de las provincias de Buenos Aires y Jujuy, armaban un plan para realizar ataques en escuelas.

Frustraron un plan de masacre escolar organizado por dos adolescentes contra distintos colegios

Por Redacción Policiales
se incendio el tren de las sierras en cordoba y varios pasajeros fueron asistidos por inhalacion de humo

Se incendió el Tren de las Sierras en Córdoba y varios pasajeros fueron asistidos por inhalación de humo

Por Redacción Sociedad

El hecho ocurrió cuando la víctima salió de su domicilio con destino a un parque cercano en la zona de Palermo. La mujer constató que le inhibieron el auto y allí le robaron sus pertenencias, entre ellas, las llaves de su vivienda.

A partir de esto, ingresaron, sin forzar la puerta, a la casa ubicada sobre la calle Enrique Martínez al 200, donde se encontraba el marido de la mujer. Al hallarlo en el interior, los delincuentes lo agredieron físicamente para exigirle dinero y posteriormente lo arrastraron hasta la vereda. La secuencia fue presenciada por el hijo de ambos, que llamó a la policía para alertar la situación.

Minutos después. llegaron los efectivos de la Policía de la Ciudad, que sorprendieron a los agresores cuando salían de la casa.

Embed

El auto robado apareció abandonado a pocas cuadras del lugar del hecho.

Uno de los delincuentes fue detenido

Uno de los delincuentes, identificado como Alan Emiliano Giacone (30), fue detenido en el lugar. En cambio, otro escapó con el auto de la víctima y el tercero, que esperaba al resto dentro de un auto, también está prófugo.

Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para poder establecer el recorrido que hicieron los delincuentes. Desde el mediodía, una serie de patrulleros recorre las calles para tratar de dar con los dos prófugos del robo.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 16, encabezada por la fiscal Mónica Cuñarro, Secretaría del Dr. San Martín, quien dirige la investigación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Murió un ciudadano brasileño tras un vuelco en Ruta 40 en San Carlos.

Trágico vuelco en San Carlos: un muerto y una mujer herida en la Ruta 40

Por Redacción Policiales
Murió un ex policía en la puerta de su domicilio tras recibir una disparo en la cabeza. 

Murió un policia retirado luego de recibir un disparo en la puerta de su domicilio

Por Redacción Policiales
Un obrero terminó bajo una retroexcavadora tras ser atropellado 

Un obrero fue atropellado y terminó atrapado bajo una retroexcavadora en Luján

Por Redacción Policiales
Murió un motociclista tras un choque frontal con un camión en General Alvear

Tragedia en Luján: una niña de dos años murió ahogada tras caer a una pileta

Por Redacción Policiales