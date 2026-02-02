Frustraron un plan de masacre escolar organizado por dos adolescentes contra distintos colegios

La investigación inició tras una alerta emitida por el FBI por mensajes difundidos en redes sociales con contenido de odio racial y antisemita.

Dos adolescentes, de las provincias de Buenos Aires y Jujuy, armaban un plan para realizar ataques en escuelas.

Una serie de ataques masivos planificados por dos adolescentes contra distintos colegios fue frustrada. La investigación derivó a dos allanamientos en las provincias de Buenos Aires y Jujuy.

La causa comenzó en julio del año pasado después de un informe clasificado emitido por el FBI de los Estados Unidos.

El plan para atacar escuelas El alerta emitido por el organismo estadounidense advertía sobre la existencia de mensajes antisemitas, de odio y racistas por parte de los dos usuarios en las redes sociales, según información de la Agencia Noticas Argentinas.

En principio, se estableció que los dos adolescentes investigados, que tendrían entre 15 y 16 años, no se conocían personalmente sino que su vínculo habría sido exclusivamente virtual.

Al recibir la advertencia, los Efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal realizaron tareas de campo y constataron que uno de los implicados reside en la ciudad de La Quiaca y el segundo en la localidad balnearia de Miramar. Además detectaron otros dos domicilios vinculados a la causa en los partidos bonaerenses de Quilmes y San Martín.

En este contexto, el Juzgado Federal de Mar del Plata N°3 ordenó los allanamientos pertinentes mediante los que se incautaron cuchillos de caza, municiones de arma de fuego, tres notebooks, una tablet, siete teléfonos celulares, material con simbología nazi y documentación de interés para la causa. La causa fue caratulada como “intimidación pública” y los objetos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor.