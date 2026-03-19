19 de marzo de 2026 - 11:24

Insólito robo: un colectivero frenó el recorrido para llevarse un caballete de una obra

Ocurrió de madrugada y quedó registrado por las cámaras de seguridad. El chofer detuvo la unidad, bajó por la puerta central y cargó el caballete antes de continuar su ruta.

Insólito robo: un colectivero frenó el recorrido para llevarse un caballete de una obra.

Insólito robo: un colectivero frenó el recorrido para llevarse un caballete de una obra.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un insólito hecho tuvo lugar en la localidad de Villa Ballester, partido de San Martín, en Buenos Aires. Un chofer de la línea 87 fue captado por cámaras de seguridad mientras cometía un robo en pleno horario de servicio: detuvo el colectivo para llevarse un caballete que se encontraba en la vía pública.

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El episodio sucedió el pasado martes 10 de marzo, minutos después de las 2:30 de la madrugada. En las imágenes, que se viralizaron en redes, se observa cómo la unidad de transporte público circula con normalidad hasta que frena sin que hubiera una parada ni pasajeros solicitando el descenso.

En ese momento, el chofer baja por la puerta central del colectivo y carga uno de los dos caballetes que delimitaban el espacio. Luego de cometer el robo, cerró las puertas y continuó con su recorrido de forma normal.

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Según informó el portal 24 Conurbano, los elementos sustraídos pertenecían a una construcción de la zona. Los caballetes eran utilizados para delimitar el espacio de carga y descarga de materiales y evitar que autos estacionaran en el ingreso.

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