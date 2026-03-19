19 de marzo de 2026 - 20:58

Intento de femicidio en La Plata: la acusó de ser infiel y la apuñaló

Un hombre de 35 años fue detenido tras agredir a su pareja con un cuchillo. La víctima debió ser hospitalizada.

Un hombre de 35 años fue detenido tras agredir a su pareja con un cuchillo en La Plata

Un hombre de 35 años fue detenido tras agredir a su pareja con un cuchillo en La Plata

Foto:

Ministerio de Seguridad de la Provincia De Buenos Aires
Por Redacción

Un intento de femicidio tuvo lugar en pasado miércoles en la ciudad bonaerense de La Plata, cuando un hombre de 35 años apuñaló a su pareja tras acusarla de una supuesta infidelidad. La mujer recibió tres heridas y debió ser hospitalizada.

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Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la zona 54 y 158, cuando un llamado al 911 alertó sobre una mujer herida en el domicilio. Efectivos policiales del Comando de Patrullas acudieron rápidamente al lugar, donde encontraron a la víctima recostada sobre un sillón, con tres heridas cortopunzantes, dos en el pecho y una en la zona de las costillas.

Cuchillo
El cuchillo que habría usado el atacante

El cuchillo que habría usado el atacante

Su pareja confesó el ataque

Según trascendió, al llegar los efectivos policiales hallaron a un hombre que salía de la casa, quien manifestó espontáneamente "La apuñalé". En ese momento, salió de la vivienda un menor que aseguró que su madre se encontraba herida.

Los policías redujeron inmediatamente al sospechoso e ingresaron a la casa donde hallaron a la víctima identificada como Mariela Soledad Santos, también de 35 años. La mujer declaró que el ataque se produjo en medio de una discusión en la que el hombre la acusaba de haberlo engañado.

En el lugar, las autoridades secuestraron un cuchillo tipo falcón que habría sido utilizado para agredir a la víctima, además de una escopeta rebatible cargada que se encontraba sobre una cama en una de las habitaciones de la vivienda.

Arma arriba de la cama
La Policía también secuestró una escopeta que se hallaba arriba de la cama

La Policía también secuestró una escopeta que se hallaba arriba de la cama

La mujer fue trasladada en ambulancia, todavía consciente, hasta el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. La víctima permaneció internada y fuera de peligro, aunque con lesiones de consideración.

En tanto, el hombre fue detenido en la casa que compartía con su pareja e imputado por homicidio en grado de tentativa, calificación que se corresponde con un intento de femicidio en el marco de violencia de género. El agresor quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de La Plata y la causa quedó a cargo del fiscal en turno Patricio Barraza.

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