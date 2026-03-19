Así apareció Esmeralda, la nena de 2 años que movilizó a un país

El ministro de Seguridad de Córdoba dio una conferencia de prensa donde bridó detalles sobre el hallazgo de Esmeralda Pereyra López.

Así apareció la nena de 2 años desaparecida en Córdoba: "se cruzó y quedó parada".

Tras la aparición de Pereyra López, la pequeña de dos años de edad que estaba desaparecida en la ciudad de Cosquín el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros explicó cómo la encontraron.

En declaraciones a la prensa señaló que dos efectivos de la policía motorizada fueron quienes encontraron a la niña mientras patrullaban una zona que ya había sido rastrillada en el día de ayer, a unos 500 metros lineales de su casa.

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Así regresaba Esmeralda a los brazos de su mamá

Todavía hay más preguntas que respuestas pic.twitter.com/9WMV3vXZA1 — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) March 19, 2026 "Nos avisan que, en uno de los campos, la nena se les cruza en el medio y se queda parada. Un policía baja y la abraza", detalló y luego dijo que los demás datos los dará esta tarde la fiscal de la causa Silvana Pen.

Sobre la salud de la niña señaló que "se la ve bien, está sana y salva y que está clínicamente estable". Luego, ante la consulta de periodistas confirmó que no hay detenidos.

Finalmente agradeció a la Policía de Córdoba, al intendente de Cosquín Raúl Cardinali, al Gobernador Martín Llayola y al Ministerio de Seguridad de la Nación que trabajaron en conjunto "a contrarreloj" para encontrar a la pequeña.

Así es el lugar donde encontraron a la niña El equipo de TN se presentó al lugar donde Esmeralda fue hallada por los policías. Se trata de un descampado enorme, cubierto de pastizales altos y árboles, donde hace una década funcionaba un predio de una entidad bancaria. Esmeralda así es el lugar donde la encontraron Así es el lugar donde encontraron a Esmeralda. La zona de difícil acceso, solo se llegar mediante un sendero que se abre entre la vegetación el cual está conectado con la casa donde vive la menor.