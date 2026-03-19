19 de marzo de 2026 - 08:58

Apareció Esmeralda, la nena de dos años que era intensamente buscada en Córdoba

Esmeralda Pereyra López había sido vista por última vez este miércoles en el barrio San José Obrero, en Cosquín.

Encontraron a Esmeralda, la nena de dos años que era intensamente buscada en Córdoba.

Encontraron a Esmeralda, la nena de dos años que era intensamente buscada en Córdoba.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Hace minutos, familiares de Esmeralda Pereyra López, la pequeña de dos años de edad desaparecida en la ciudad de Cosquín, en Córdoba, informaron que la encontraron aunque sin dar mucha más información.

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El Ministerio de Seguridad de la Nación había activado la Alerta Sofía, el sistema de emergencia rápida para la búsqueda de menores en alto riesgo.

Por el momento, hay distintas versiones sobre cómo la encontraron. Según cuentan allegados de la familia a los medios presentes, a la niña "la dejaron" en una esquina. Fuentes Judiciales señalaron a TN que Esmeralda, quien ya se encuentra con sus padres, apareció en un trayecto entre su casa y el circo.

La foto de esmeralda
La foto de Esmeralda junto a la fiscal de la causa.

La foto de Esmeralda junto a la fiscal de la causa.

Ahora resta saber dónde pasó la noche la niña, quién se la llevó y por qué.

Cómo fue la desaparición de la niña de 2 años

La búsqueda comenzó este miércoles por la tarde en el barrio San José Obrero. Según la declaración de su madre, Tania López (24), ella perdió de vista a la niña alrededor de las 14:30 mientras preparaba el almuerzo. Fue el abuelo de Esmeralda quien, al llegar a la vivienda minutos después, advirtió que la menor no estaba.

En diálogo con TN, Tania López manifestó su sospecha de que a su hija "se la llevaron" y vinculó el hecho con un circo que estaba instalado cerca de su casa y que se desarmó justo después de la desaparición.

IMAGEN SOLA (36)
Esmeralda junto a la fiscal de la causa.

Esmeralda junto a la fiscal de la causa.

"Me están diciendo que mi hija está ahí, en el medio de muchos niños. No sé qué circo es porque no conozco la zona. Es lo que dicen los vecinos", expresó la mujer, quien además aseguró que no le permitieron ingresar al predio para verificar si la niña se encontraba allí.

Tania describió los últimos instantes con su hija: "Estaba ahí con ella, en un segundito fue yo la había cambiado, le había sacado el pañal, fue un segundo que me arrebataron a mi hija. Estaba la puerta del patio abierta porque mi mamá estaba lavando ropa, pero no sé si me la sacaron del patio o la puerta de enfrente".

La Fiscalía de Instrucción de 1° Turno de Cosquín, a cargo de la Dra. Silvana Pen, encabezó un despliegue masivo con rastrillajes terrestres, drones y colaboración vecinal.

"Lo único que quiero es que sigan compartiendo la foto de mi hija por todos lados, tiene que aparecer viva y sanita, no me dejen sola en esto, que todos los que tengan que intervenir lo hagan no quiero quedarme sin mi bebé, sé que mi hija va a volver conmigo", había dicho la mamá.

Además, esta mañana lamentó: "Tiene que aparecer viva y sanita, no me dejen sola en esto. Siento que se la tragó la tierra... No tengo palabras para decir nada, estoy destrozada, no sé nada de mi hija, no tengo novedades".

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