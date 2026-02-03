3 de febrero de 2026 - 22:15

Murió un policia retirado luego de recibir un disparo en la puerta de su domicilio

El hecho ocurrió en la madrigada de este martes, cuando el hombre se dirigía a su vehículo y fue atacado por los delincuentes.

Murió un ex policía en la puerta de su domicilio tras recibir una disparo en la cabeza.&nbsp;

Murió un ex policía en la puerta de su domicilio tras recibir una disparo en la cabeza. 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Durante la madrugada de este martes, un ex agente de la Policía Federal fue asesinado de un disparo en el partido bonaerense de Merlo. El hombre se encontraba en la puerta de su domicilio, situado en la calle Medrano al 300, cuando se acercó a su auto para buscar cigarrillos y fue atacado por delincuentes.

Leé además

video y escandalo en el museo de mar del plata: encontro a su ex con el novio actual y desato un feroz pelea

Video y escándalo en el museo de Mar del Plata: encontró a su ex con el novio actual y desató un feroz pelea

Por Redacción Policiales
Un joven denunció que sus jefes lo secuestraron y golpearon para no pagarle.

Un joven denunció que sus jefes lo secuestraron y golpearon para no pagarle

Por Redacción Policiales

La víctima, identificada como Julio Cesar Reyes, de 58 años, estaba en el quincho de su hogar tomando mates con su esposa, Stella Maris Cuti, cuando se dirigió al vehículo.

El hombre recibió un disparo en la cabeza

Según información de la Agencia Noticas Argentinas, la mujer explicó que ambos permanecían en el quincho durante la madrugada y que , al momento en que su marido ingresó al rodado, ella escuchó una frenada y un disparo. Al salir encontró allí a Reyes con la herida de bala en la cabeza y fue trasladado con vida al hospital Eva Perón, donde falleció horas más tarde.

Cuti entregó un arma de fuego que había encontrado en el suelo del vehículo y pertenecía a su esposo al personal policial. Además, mencionó que faltaba la billetera del interior del auto.

La policía científica trabajó en la escena e incautó una vaina servida calibre 9 milímetros sobre el pavimento, identificaron dos muestras de presunta sangre y dos rastros dactilares, mientras se aguarda el relevamiento de las cámaras de seguridad y testigos.

El caso se encuentra en manos de la UFI número 4 de Morón y fue caratulado como homicidio, aunque aún no hay imputados identificados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Continúan la búsqueda de los dos delincuentes prófugos por el robo en Colegiales. 

Tres delincuentes robaron el auto de una mujer, tomaron las llaves de su casa y golpearon a su marido

Por Redacción Policiales
Murió un ciudadano brasileño tras un vuelco en Ruta 40 en San Carlos.

Trágico vuelco en San Carlos: un muerto y una mujer herida en la Ruta 40

Por Redacción Policiales
Un obrero terminó bajo una retroexcavadora tras ser atropellado 

Un obrero fue atropellado y terminó atrapado bajo una retroexcavadora en Luján

Por Redacción Policiales
Murió un motociclista tras un choque frontal con un camión en General Alvear

Tragedia en Luján: una niña de dos años murió ahogada tras caer a una pileta

Por Redacción Policiales