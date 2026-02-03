Murió un policia retirado luego de recibir un disparo en la puerta de su domicilio

El hecho ocurrió en la madrigada de este martes, cuando el hombre se dirigía a su vehículo y fue atacado por los delincuentes.

Murió un ex policía en la puerta de su domicilio tras recibir una disparo en la cabeza.

Durante la madrugada de este martes, un ex agente de la Policía Federal fue asesinado de un disparo en el partido bonaerense de Merlo. El hombre se encontraba en la puerta de su domicilio, situado en la calle Medrano al 300, cuando se acercó a su auto para buscar cigarrillos y fue atacado por delincuentes.

La víctima, identificada como Julio Cesar Reyes, de 58 años, estaba en el quincho de su hogar tomando mates con su esposa, Stella Maris Cuti, cuando se dirigió al vehículo.

El hombre recibió un disparo en la cabeza Según información de la Agencia Noticas Argentinas, la mujer explicó que ambos permanecían en el quincho durante la madrugada y que , al momento en que su marido ingresó al rodado, ella escuchó una frenada y un disparo. Al salir encontró allí a Reyes con la herida de bala en la cabeza y fue trasladado con vida al hospital Eva Perón, donde falleció horas más tarde.

Cuti entregó un arma de fuego que había encontrado en el suelo del vehículo y pertenecía a su esposo al personal policial. Además, mencionó que faltaba la billetera del interior del auto.

La policía científica trabajó en la escena e incautó una vaina servida calibre 9 milímetros sobre el pavimento, identificaron dos muestras de presunta sangre y dos rastros dactilares, mientras se aguarda el relevamiento de las cámaras de seguridad y testigos.

El caso se encuentra en manos de la UFI número 4 de Morón y fue caratulado como homicidio, aunque aún no hay imputados identificados.