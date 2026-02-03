Video y escándalo en el museo de Mar del Plata: encontró a su ex con el novio actual y desató un feroz pelea

El incidente ocurrió en el hall del establecimiento, fue registrado en video por testigos y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Un violento episodio se registró en el Museo del Mar de la ciudad de Mar del Plata, donde un hombre se peleó a golpes con el actual novio de su expareja, generando sorpresa entre los visitantes del recinto cultural.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el incidente ocurrió en el hall del establecimiento, fue registrado en video por testigos y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

De acuerdo a las primeras informaciones, el conflicto se habría iniciado cuando uno de los involucrados recorría el museo junto a su pareja y se encontró de manera inesperada con el exnovio de la mujer. El cruce derivó primero en un intercambio verbal cargado de insultos y reproches, pero rápidamente escaló a una pelea física.

Porque se cruzó a su ex mientras paseaba con su actual pareja en un museo en Mar del Plata, y todo terminó a las piñas. pic.twitter.com/DOg73YnOvz — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 2, 2026 El enfrentamiento incluyó golpes de puño y patadas y se extendió durante varios minutos dentro del museo, mientras otros visitantes intentaban intervenir para separarlos, aunque sin lograrlo de inmediato.