3 de febrero de 2026 - 13:15

Video y escándalo en el museo de Mar del Plata: encontró a su ex con el novio actual y desató un feroz pelea

El incidente ocurrió en el hall del establecimiento, fue registrado en video por testigos y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

1
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un violento episodio se registró en el Museo del Mar de la ciudad de Mar del Plata, donde un hombre se peleó a golpes con el actual novio de su expareja, generando sorpresa entre los visitantes del recinto cultural.

Leé además

Entre elogios y humor, Fátima Florez se refirió a su relación con el presidente.

Fátima Florez habló de su vínculo con Milei tras la performance en Mar del Plata: "No me gustan las etiquetas"

Por Redacción Espectáculos
La tenista marplatense avanzó a semifinales en el torneo de WTA 125 de Manila, Filipinas, donde enfrentará a la colombiana Camila Osorio, por un lugar en la final.

Tenis: Solana Sierra avanza a semifinales en Manila y enfrentará a Camila Osorio

Por Redacción Deportes

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el incidente ocurrió en el hall del establecimiento, fue registrado en video por testigos y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

De acuerdo a las primeras informaciones, el conflicto se habría iniciado cuando uno de los involucrados recorría el museo junto a su pareja y se encontró de manera inesperada con el exnovio de la mujer. El cruce derivó primero en un intercambio verbal cargado de insultos y reproches, pero rápidamente escaló a una pelea física.

Embed

El enfrentamiento incluyó golpes de puño y patadas y se extendió durante varios minutos dentro del museo, mientras otros visitantes intentaban intervenir para separarlos, aunque sin lograrlo de inmediato.

Afortunadamente, ninguno de los dos hombres resultó herido tras la violenta situación. No se informó sobre personas detenidas ni intervención policial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Yuyito González dura contra Fátima Florez por exponer a Milei en Mar del Plata.

Yuyito González habló del reencuentro entre Milei y Fátima Florez: "A ella le sirve, no sé si a él"

Por Redacción Espectáculos
Javier Milei en la Derecha Fest, en Mar del Plata.

Milei en la Derecha Fest: "Se le viene la noche a los zurdos"

Por Redacción Política
Javier Milei en la Derecha Fest, edición 2025.

Milei en Mar del Plata: encabezará la Derecha Fest y luego cantará con Fátima Florez en el teatro

Por Redacción Política
Javier Milei en el “Tour de la Gratitud”, que tuvo lugar en la intersección de las calles Güemes y Avellaneda.

Javier Milei cerrará esta noche el "Derecha Fest" en Mar del Plata, pero antes visitará a una expareja

Por Redacción Política