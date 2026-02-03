3 de febrero de 2026 - 14:36

Un joven denunció que sus jefes lo secuestraron y golpearon para no pagarle

Jonás de Nápoli, de 20 años, relató el calvario que vivió en su trabajo en Misiones. Asegura que el dueño de la empresa y sus dos hijos lo atacaron para obligarlo a firmar papeles en blanco y borrar pruebas del vínculo laboral.

Los Andes | Redacción Policiales
Un aberrante episodio de violencia laboral conmociona a la ciudad de Eldorado, en la provincia de Misiones. Jonás de Nápoli, un operario de 20 años, denunció haber sido secuestrado, golpeado y extorsionado por sus propios jefes tras realizar un reclamo salarial por un accidente de trabajo.

El calvario de Jonás comenzó días atrás, cuando sufrió un accidente con una de las máquinas de la maderera que le provocó un corte y la pérdida parcial de una uña. El médico le indicó dos semanas de reposo. Según el relato del joven, un día antes de que finalizara su licencia, el dueño de la empresa lo citó en el lugar.

Al llegar a la oficina, Jonás se encontró con el propietario y sus dos hijos. Cuando el trabajador reclamó el pago de los días de licencia, la respuesta fue una emboscada violenta.

A través de un video difundido en sus redes sociales, donde se lo ve con el rostro desfigurado y notables hematomas, Jonás relató el momento del ataque: "Querían que les firme unos papeles en blanco. Me negué y mi patrón dijo ‘bueno, vamos a pagarle entonces al muchacho’, le dijo al hijo que cierre la puerta. Cuando cerró la puerta, me atacaron entre los tres".

"Me pegaron con los puños y con un palo en la cabeza. Me amenazaron con una pala", sumó en su relato.

Bajo presión y para detener la golpiza, el trabajador terminó accediendo a firmar los documentos. Sin embargo, la extorsión no terminó allí. Sus jefes lo obligaron a desbloquear su celular para borrar cualquier evidencia (mensajes o fotos) que demostrara que trabajaba para ellos.

Posteriormente, Jonás fue trasladado en contra de su voluntad a una escribanía. Allí, bajo coacción, fue obligado a firmar nuevos documentos que ni siquiera pudo leer. Tras ser liberado, el joven acudió inmediatamente a las autoridades para radicar la denuncia.

La respuesta judicial fue rápida. El Juzgado de Instrucción 1 de Eldorado dispuso la detención de los responsables, quienes fueron identificados como Virginio Alonzo, de 72 años (el dueño de la maderera) y sus hijos, Román y Maximiliano.

