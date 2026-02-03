Un joven denunció que sus jefes lo secuestraron y golpearon para no pagarle.

Un aberrante episodio de violencia laboral conmociona a la ciudad de Eldorado , en la provincia de Misiones . Jonás de Nápoli , un operario de 20 años, denunció haber sido secuestrado, golpeado y extorsionado por sus propios jefes tras realizar un reclamo salarial por un accidente de trabajo.

Video y escándalo en el museo de Mar del Plata: encontró a su ex con el novio actual y desató un feroz pelea

Un equipo de rugby contra uno: una patota molió a golpes a un joven a la salida de un boliche

El calvario de Jonás comenzó días atrás, cuando sufrió un accidente con una de las máquinas de la maderera que le provocó un corte y la pérdida parcial de una uña. El médico le indicó dos semanas de reposo . Según el relato del joven, un día antes de que finalizara su licencia, el dueño de la empresa lo citó en el lugar.

Al llegar a la oficina, Jonás se encontró con el propietario y sus dos hijos. Cuando el trabajador reclamó el pago de los días de licencia, la respuesta fue una emboscada violenta.

A través de un video difundido en sus redes sociales, donde se lo ve con el rostro desfigurado y notables hematomas, Jonás relató el momento del ataque: "Querían que les firme unos papeles en blanco. Me negué y mi patrón dijo ‘bueno, vamos a pagarle entonces al muchacho’, le dijo al hijo que cierre la puerta. Cuando cerró la puerta, me atacaron entre los tres".

"Me pegaron con los puños y con un palo en la cabeza. Me amenazaron con una pala", sumó en su relato.

"Tenemos plata para desaparecer a una persona". Con esa amenaza, dueños de una maderera en Eldorado, Misiones secuestraron y golpearon a un joven trabajador cuando volvió a su puesto luego de un accidente laboral. Lo obligaron a firmar documentos bajo tortura. pic.twitter.com/dMniythTTM

Bajo presión y para detener la golpiza, el trabajador terminó accediendo a firmar los documentos. Sin embargo, la extorsión no terminó allí. Sus jefes lo obligaron a desbloquear su celular para borrar cualquier evidencia (mensajes o fotos) que demostrara que trabajaba para ellos.

Posteriormente, Jonás fue trasladado en contra de su voluntad a una escribanía. Allí, bajo coacción, fue obligado a firmar nuevos documentos que ni siquiera pudo leer. Tras ser liberado, el joven acudió inmediatamente a las autoridades para radicar la denuncia.

La respuesta judicial fue rápida. El Juzgado de Instrucción 1 de Eldorado dispuso la detención de los responsables, quienes fueron identificados como Virginio Alonzo, de 72 años (el dueño de la maderera) y sus hijos, Román y Maximiliano.