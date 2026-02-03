Un equipo de rugby contra uno: una patota molió a golpes a un joven a la salida de un boliche

Patricio Ledezma , un joven de 19 años , fue víctima de una feroz golpiza el sábado a la salida del boliche "La Cañada" en Tafí del Valle , Tucumán . Un grupo de aproximadamente 20 rugbiers lo atacó con extrema violencia, incluso cuando estaba tendido en el suelo.

La víctima que estaba de vacaciones con sus amigos recibió patadas y golpes de puño en todo el cuerpo, antes de ser lanzado a una zanja. Allí permaneció inconsciente hasta que una ambulancia lo trasladó a un hospital. La secuencia quedó registrada en video por testigos.

La familia del joven denunció que, mientras se desarrollaba la agresión, muchas personas se limitaron a filmar sin intervenir. " Si no fuera por los pocos que intercedieron, lo mataban ", advirtieron sus padres al medio Contexto Tucumán.

Afortunadamente, Patricio recibió el alta médica el mismo día y realizó un descargo en sus redes sociales donde mostró las secuelas del ataque: hematomas, una hemorragia en el ojo y heridas en la espalda .

"Uno se mata laburando para poder tener vacaciones, para poder salir con sus amigos tranquilo, para que vengan estos pendejos, estos rugbiers de mierda, que piensan que por andar en patota pueden venir a hacer esto, amigo. Miren cómo tengo un hematoma, tengo una hemorragia en el ojo, tengo abierta toda la espalda...", dijo el joven en el video.

Luego sumó: "Yo estoy con Jesús, por eso no me pasó nada, pero yo podría haber perdido el ojo o peor, la vida, amigo. Así que piensen, piensen un poco las cosas.. De onda se lo digo, eh. De onda. Y no va para esas personas, porque esas personas no van a cambiar porque son una mierda, ¿me entendés? Para vos, para vos que te hacés el piola, ahí queriendo pelear, para vos, vos te lo digo, le podés cagar la vida a una persona, amigo, podés matar a alguien".

Arrestaron a dos sospechosos de haber participado en el ataque

La causa es investigada por la fiscal Mónica García de Targa, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios y Atentados Contra las Personas de Monteros. Este martes, la Policía de Tucumán realizó una serie de allanamientos en la ciudad de Concepción, de donde serían oriundos los atacantes.

Según informó Infobae, como resultado de los operativos, dos sospechosos fueron detenidos por su presunta participación directa en la golpiza. Además secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas la noche del ataque para el cotejo de pruebas.

El jefe de la Policía provincial, Joaquín Girvau, fue durísimo con los involucrados: "Son patoteros, delincuentes que agredieron a una persona entre veinte. Ya tenemos identificados a varios. La División Telemática está analizando todos los videos y estamos esperando las medidas de allanamiento y detención. La Policía va a dar una respuesta concreta".