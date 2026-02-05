5 de febrero de 2026 - 20:49

Un joven de 18 años perdió el control del auto, chocó de espaldas contra un hombre y lo mató frente a su familia

La víctima fue trasladada al hospital, pero murió horas más tarde. Su esposa sufrió lesiones leves y se encuentra fuera de peligro.

El conductor del auto que perdió el control fue imputado por homicidio culposo.

Un terrible accidente ocurrió este martes por la tarde en la localidad de Isidro Casanova, partido bonaerense de La Matanza, y dejó como saldo a una persona muerta y otras dos heridas. El hecho ocurrió cuando el joven de 18 años perdió el control de su auto , subió a la vereda e impactó contra un vehículo que estaba estacionado.

El incidente quedo registrado por una cámara de seguridad instalada en la cuadra. Las imágenes muestran el momento en el que el coche embistió a dos personas que estaban de espaldas, paradas junto al auto detenido. Se puede observar a la víctima, identificada como Edwin Edgar Huaranca, de 37 años, vestido de negro y acompañado por su esposa, estacionar frente a un comercio, descender del vehículo y dirigirse a abrir el baúl segundos antes del impacto.

Embed

Un hombre falleció y hay dos heridos leves

Huaranca terminó aplastado contra su propio auto, mientras que su esposa logró amortiguar el golpe contra una camioneta utilitaria blanca y cayó sobre la vereda.

Ambos resultaron heridos y fueron asistidos por personal policial tras un llamado al 911. En el lugar intervino personal de la Comisaría San Alberto de la Policía Bonaerense, que constató además que un tercer hombre, que se encontraba dentro de su vehículo, también había sufrido lesiones leves.

Las víctimas fueron trasladadas en ambulancia al hospital Paroissien, donde Huaranca fue atendido de urgencia, pero falleció horas más tarde. Su esposa, Norma, sufrió lesiones leves y recibió el alta médica, al igual que el otro hombre herido.

Su esposa contó que en el lugar también estaban presentes sus hijas, quienes no sufrieron daños y fueron resguardadas por una vecina.

Inicialmente, la fiscal Mariana Sogno, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 6 departamental, imputó al conductor del Peugeot 208, identificado como T.G.M., por el delito de lesiones culposas. Sin embargo, tras confirmarse la muerte de Huaranca, la causa cambió de carátula por homicidio culposo.

