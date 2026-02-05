Habló la policía que embistió a un delincuente en pleno intento de robo: "Tenía miedo"

La oficial de la Policía de la Ciudad que el pasado 31 de enero atropelló a un delincuente durante un intento de robo en el Acceso Sudeste , en Quilmes , se presentó este jueves ante la Justicia y brindó su declaración en el marco de la causa que investiga el episodio registrado por cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió cuando la mujer circulaba en su auto y se encontró con un asalto en curso contra un motociclista. En ese contexto, uno de los delincuentes terminó siendo embestido por el vehículo y sufrió heridas de extrema gravedad, por las que permanece internado en estado crítico en el hospital de Iriarte.

Según explicó Carlos Diéguez, abogado defensor de la uniformada, existen dos procesos paralelos . Por un lado, la mujer fue notificada en una causa por lesiones culposas a raíz del choque. Por el otro, figura como víctima de un robo en grado de tentativa, ya que la maniobra se produjo en medio del asalto y los sospechosos habrían estado armados.

Así fue la declaración de la policía involucrada, a la que tuvo acceso La Nación:

#Quilmes APARECIERON DE LA NADA, ARMADOS Y CON INTENCIÓN DE ROBAR EN PLENO ACCESO SUDESTE, UNA MUJER POLICÍA QUE VENÍA MANEJANDO ACELERÓ Y LOS PASO POR ENCIMA: EL LADRÓN QUEDÓ INTERNADO Y FUE DETENIDO El hecho ocurrió en el ingreso a Bernal cuando un delincuente de 26 años y su…

“Veo un masculino con un arma de fuego, de color negra. Esto fue un segundo. Para mí asume una posición de tiro o apuntando. Sería el sujeto de la camiseta de Boca Juniors. El otro sujeto masculino portaba como un palo grande en sus manos. El de la camiseta de Boca Juniors es el que termina impactando contra mi vehículo. Yo en todo momento trato de evitar cualquier tipo de impacto contra cualquiera de los sujetos. Al esquivarlo él vuelve como para atrás y ahí es cuando lo impactó con la parte extrema de mi auto, volando y cayendo a la cinta asfáltica”.

Y agregó: “En el lugar no freno porque sinceramente tenía miedo de que vinieran todos a lincharme. Ahí donde paras te roban y te linchan”.

La investigación está a cargo del fiscal Jorge Saizar, titular de la UFi N°5 de Quilmes. En paralelo, la defensa señaló que la oficial también sufrió consecuencias físicas, ya que padece una lesión cervical producto de la maniobra brusca que realizó al intentar esquivar a los asaltantes.

Desde la defensa fueron contundentes al desligar de responsabilidad a la uniformada por la gravedad de las heridas del delincuente. Diéguez sostuvo que quienes cometen este tipo de delitos ponen en riesgo su propia vida y la de terceros, y afirmó que el asaltante generó la situación que derivó en su estado crítico.

El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona y forma parte del material incorporado a la causa judicial.