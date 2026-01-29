29 de enero de 2026 - 23:05

Escándalo y debate: una mujer policía discutió con su pareja, sacó su arma reglamentaria y disparó al aire

Los efectivos encontraron a la pareja de la mujer en estado de shock. Además, el hijo menor de edad de la pareja observó la situación. Ahora, la agente de 37 años podría perder su trabajo.

Ocurrió en el barrio Villa Santa Rita, Ciudad de Buenos Aires.

Ocurrió en el barrio Villa Santa Rita, Ciudad de Buenos Aires.

Una discusión de pareja terminó con disparos y un amplio operativo policial en Villa Santa Rita, Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el caso generó polémica al conocerse que la mujer es integrante de la Policía Federal y utilizó su arma reglamentaria en el interior de un departamento disparando al aire.

El hecho generó alarma entre los vecinos, aunque no se registraron personas heridas. La agente tiene 37 años y ostenta el rango de cabo. Ante lo ocurrido, la mujer podría ser apartada de la fuerza. Esto provocó el debate que inició especialmente por el grado de responsabilidad de los involucrados.

Cómo ocurrieron los hechos, según el hombre

El episodio ocurrió este jueves, cerca del mediodía, en un edificio ubicado en la calle San Blas al 3037. Tras escuchar varias detonaciones, vecinos de la zona alertaron al 911 y personal de la Comisaría Vecinal 11 A de la Policía de la Ciudad se trasladó al lugar.

Al arribar, los efectivos encontraron a la pareja de la mujer en estado de shock. El hombre relató que ambos estaban discutiendo y que, en medio del conflicto, ella tomó su arma, la cargó y efectuó disparos al aire. En el departamento también se encontraba el hijo de la pareja, un menor de edad.

A pesar de la gravedad del hecho, no hubo heridos, pero se solicitó igualmente la intervención del SAME de manera preventiva.

Una mujer policía discutió con su pareja y comenzó a los tiros delante de su hijo.
Detenida, imputada y con riesgo de perder el puesto

Finalmente, la mujer fue detenida y quedó imputada por los delitos de “abuso de arma de fuego” y “disparo de arma de fuego agravado por el vínculo”. La causa quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Penal Oeste, conducida por el fiscal Alejandro Corral Galvano.

Además, se dispuso el secuestro de una pistola semiautomática Bersa calibre 9x19 milímetros y un cargador con 15 municiones intactas, todas aptas para el disparo.

Según informaron fuentes policiales, la agente presta servicios en la División de Servicios Integrados. Por esta situación, se inició un sumario administrativo y la mujer podría ser apartada de la fuerza si se confirma su responsabilidad en los disparos.

En ese marco, la fiscalía solicitó un dermotest, cuyos resultados se conocerán en los próximos días, y también se investiga si la agente era víctima de violencia de género.

