Detuvieron a un abogado por amenazas violentas en una disputa por una vivienda: "No me importa si hay chicos"

La Justicia de San Isidro dispuso la detención del abogado Juan Marcelo Alonso , de 52 años, por amenazas coactivas contra una familia por un conflicto de una vivienda tras una investigación encabezada por la fiscal Paula Hertrig , de la UFI de Boulogne.

El operativo de captura fue llevado a cabo por la DDI de la Policía Bonaerense, se concretó en la localidad de San Justo , sobre la calle Florencio Varela.

El conflicto se originó por una disputa en torno a la vivienda de la abuela fallecida de la víctima, cuya posesión habría derivado en una "supuesta venta irregular" de una fracción del lote por parte de una tía. Según consta en el expediente, Alonso exigía el desalojo inmediato del domicilio e intimidaba a la mujer y a su pareja.

Una de las pruebas fundamentales recolectadas por la fiscalía es un audio de WhatsApp en el que se escucha al abogado lanzar advertencias violentas. “Yo la voy a invitar, en buenos modos se lo digo, a que se retire de ahí. Si no, denuncia policial”, comienza diciendo el letrado en la grabación.

Sin embargo, el tono escala rápidamente al proponer una segunda opción: “Se van, entro yo con un martillo y rompo todo. Usted ahí está cometiendo un delito de usurpación y no me importa si tiene una nena, un nene o están en silla de ruedas” .

Además de la violencia física, Alonso utilizaba sus supuestas influencias para amedrentar al grupo familiar. La pareja de la víctima es miembro de la Prefectura Naval Argentina, y el abogado lo amenazó con iniciarle sumarios administrativos y utilizar fuerzas especiales, específicamente al Grupo Halcón, para concretar el desalojo.

La respuesta de la víctima

A través de mensajes de texto, el efectivo de la Prefectura intentó frenar el hostigamiento alegando que el lugar les correspondía por herencia y solicitando que cesaran las difamaciones contra su trabajo.

Ante la insistencia del abogado, quien llegó a decirle "no apuntes con la reglamentaria" y reiteró que vaciaría el lugar con la policía, el denunciante respondió: “Con esta amenaza es suficiente para poder denunciarlo”.

Esta evidencia, junto con capturas de pantalla y la credencial profesional del abogado, fue suficiente para que la fiscalía solicitara su detención inmediata bajo los cargos de amenazas coactivas. El caso pone de relieve el uso de tácticas de intimidación profesional en conflictos civiles de índole familiar.