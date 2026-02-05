Recuperaron los muebles de la reconocida DJ mendocina tras el desvalijamiento de su departamento

Tras la denuncia de la DJ mendocina que afirmó que un inquilino le desvalijó el departamento , este jueves la influencer recibió buenas noticias tras allanamientos realizados y confirmaron que lograron recuperar gran parte de los elementos sustraídos.

La fiscal interviniente, Paola Ginestar , comunicó que tras los procedimientos de rigor, la totalidad de los elementos recuperados el jueves 5 de febrero fueron restablecidos al propietario del inmueble.

El operativo permitió que la influencer María Valentina Chacón, conocida popularmente como “DJ Valentina” , recuperara los bienes que le habían sido sustraídos, entre los que se encontraban camas, sillas, mesas, sillones, un microondas y un lavarropas.

Tras la noticia de la recuperación de los muebles, Valentina compartió un video en sus redes agradeciendo a los medios y a las distintas personas que difundieron sus videos pidiendo ayuda. Además, aseguró que van a seguir avanzando para que Montivero sea detenido.

El conflicto se originó cuando Valentina decidió subalquilar su departamento ubicado en la Quinta Sección de la Ciudad de Mendoza para trasladarse a Europa por motivos laborales.

Debido a que sus familiares no tenían disponibilidad en esas fechas, la joven publicó en su lista de "mejores amigos" de Instagram que buscaba a alguien de confianza para cuidar su hogar y a su gato a un "precio insólito".

El trato se cerró con Mauricio Montivero, un hombre de 34 años que trabajaba como bartender y formaba parte de su círculo de conocidos. Sin embargo, el acuerdo comenzó a desmoronarse cuando el inquilino dejó de pagar el alquiler y los impuestos.

Ante la advertencia de los vecinos sobre la ausencia del hombre, Valentina regresó al inmueble y, al ingresar con una llave duplicada, constató que su vivienda había sido completamente desvalijada.

Según el relato de la damnificada, el sujeto no dejó absolutamente nada en la propiedad, llevándose incluso la heladera, el televisor y hasta los cubiertos. La denuncia judicial fue respaldada por videos que captaron al acusado presuntamente ofreciendo las pertenencias robadas en locales comerciales de la calle Colón, en el centro mendocino, además de audios donde el sospechoso se declararía culpable del ilícito. Tras el hallazgo de los muebles, la causa continúa su curso legal contra el denunciado.