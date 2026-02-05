5 de febrero de 2026 - 12:04

Volcó un camión en la ruta 7 y hubo demoras en el tránsito, a la altura de La Paz

El hecho ocurrió este jueves por la mañana en el kilómetro 891. El conductor no resultó lesionado y el tránsito debió ser desviado.

Por Enrique Pfaab

Un camión volcó este jueves por la mañana en la ruta nacional 7, a la altura del kilómetro 891, en el departamento La Paz, lo que provocó demoras momentáneas en la circulación vehicular.

El siniestro se registró alrededor de las 7.30, cuando el conductor de un camión marca Scania perdió el dominio del rodado por causas que se investigan. El vehículo volcó sobre la carpeta asfáltica y quedó atravesado en la calzada, afectando parcialmente el tránsito en la zona. La unidad transportaba una carga completa de encomiendas con contenidos variados y tenía como destino la ciudad de Mendoza.

En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría 22, personal de Policía Científica y agentes de la Policía Vial, quienes realizaron las pericias correspondientes y dispusieron un ordenamiento del tránsito para evitar mayores complicaciones mientras se desarrollaban las tareas.

Según se informó, el conductor no sufrió lesiones y fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre. La circulación se normalizó una vez finalizadas las tareas de remoción y control.

