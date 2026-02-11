En Santa Fe, Pullaro confirmó un aumento de sueldo y personal de la Policía levantó la protesta

Luego de varias horas de tensión por las protestas policiales en Santa Fe , el gobernador Maximiliano Pullaro reconoció la legitimidad del reclamo y confirmó un aumento salarial que será otorgado por decreto. La demanda de los efectivos fue “justa y genuina” que “merecía ser escuchada” , afirmó.

El jefe de la Policía de Santa Fe confirmó que no habrá más sanciones, pero el conflicto salarial continúa

“El reclamo fue atendido y quiero ser claro y específico: ningún policía de la provincia va a percibir menos de un sueldo inferior a 1.350.000 pesos” , aclaró.

Pullaro explicó que actualmente los sueldos se ubican entre 960.000 y 1.002.000 pesos, pero que con la incorporación de la garantía de canasta básica al salario y el incremento de la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP), ningún agente en funciones operativas percibirá menos de 1.438.835 pesos.

“En el marco de que hasta el momento no hemos encontrado un crecimiento económico en la Argentina, hicimos los esfuerzos que había que hacer para estar por encima de los niveles de inflación” , subrayó el mandatario en conferencia de prensa desde la Sala Walsh de la la Sede de Gobierno en Rosario.

Más temprano, los efectivos de la Policía de Santa Fe habían agredido y escupido al jefe de la fuerza en Rosario, Luis Maldonado , en medio de los reclamos por aumentos salariales y mejores condiciones laborales que tuvieron lugar los últimos días.

El oficial se había retirado de la Jefatura de la Unidad Regional II, en la avenida Ovidio Lagos 5250, con el objetivo de entablar un diálogo con los agentes. Sin embargo, el intento no resultó a raíz de que los manifestantes comenzaron a empujarlo y escupirlo, motivo por el que debió regresar a la sede policial.

Más temprano, el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, había instado a los uniformados a que cesen con las protestas y se reincorporen al servicio para garantizar “la seguridad de los santafesinos y rosarinos”, a la vez que aseguró que saldrían “en lo inmediato de la disponibilidad”.

A su vez, el titular de la cartera de Economía, Pablo Olivares, había anticipado el incremento salarial para los agentes al ratificar que “los policías y penitenciarios van a tener un ingreso que no va ser inferior a la canasta básica para un hogar tipo”.