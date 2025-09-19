Murió el hombre que se había accidentado hace dos días en una acequia de Maipú

La madrugada del accidente, los bomberos debieron cortar el techo del auto para sacar a los ocupantes. El conductor sufrió graves heridas y, tras casi dos días internado en grave estado, falleció en el hospital.

Así quedó el vehículo que se accidentó en Maipú. Gentileza Matías Pascualetti / X.

Tras pasar casi dos días internado, falleció este jueves por la noche el hombre de 47 años que se había accidentado a bordo de su auto en una acequia de Maipú.

Se trata de Cristian Ávila (47), quien el miércoles pasado a las 3 de la madrugada manejaba un automóvil Volkswagen Suran por Sarmiento, de este a oeste, y al llegar a Gabrielli no se percató de una rotonda, perdió el dominio y cayó en el interior de una acequia.

El conductor iba acompañado por una mujer de 54 años. Ambos quedaron atrapados en el vehículo, por lo que bomberos voluntarios de Godoy Cruz tuvieron que rescatar a la pareja tras cortar el techo.

Luego, los heridos fueron asistidos por médicos del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC).