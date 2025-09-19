19 de septiembre de 2025 - 11:17

Murió el hombre que se había accidentado hace dos días en una acequia de Maipú

La madrugada del accidente, los bomberos debieron cortar el techo del auto para sacar a los ocupantes. El conductor sufrió graves heridas y, tras casi dos días internado en grave estado, falleció en el hospital.

Así quedó el vehículo que se accidentó en Maipú. Gentileza Matías Pascualetti / X.&nbsp;

Así quedó el vehículo que se accidentó en Maipú. Gentileza Matías Pascualetti / X. 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Leé además

La Policía Rural de Maipú rescató un equino maltratado.

Operativo en Mendoza: rescataron un caballo maltratado y detectaron tráfico ilegal de aves protegidas

Por Redacción Policiales
El intendente de Maipú, Matías Stevanato, firmó la donación de hectáreas del Parque Metropolitano con el sindicalista Fernando Ligorria (CEC).

Matías Stevanato cedió en comodato hectáreas del Parque Metropolitano de Maipú a un gremio privado

Por Martín Fernández Russo

Se trata de Cristian Ávila (47), quien el miércoles pasado a las 3 de la madrugada manejaba un automóvil Volkswagen Suran por Sarmiento, de este a oeste, y al llegar a Gabrielli no se percató de una rotonda, perdió el dominio y cayó en el interior de una acequia.

El conductor iba acompañado por una mujer de 54 años. Ambos quedaron atrapados en el vehículo, por lo que bomberos voluntarios de Godoy Cruz tuvieron que rescatar a la pareja tras cortar el techo.

Luego, los heridos fueron asistidos por médicos del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC).

La peor parte del accidente se la llevó Ávila, que fue trasladado y quedó internado en el hospital Lagomaggiore en delicado estado de salud. Este jueves a las 23.40, los médicos confirmaron su muerte, informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

maipu impulsa espacios de convivencia y bienestar emocional para los estudiantes de los kioscos 2025

Maipú impulsa espacios de convivencia y bienestar emocional para los estudiantes de los Kioscos 2025

Por Redacción
Imagen ilustrativa.

Accidente fatal en Maipú: un motociclista murió tras chocar contra un colectivo

Por Redacción Policiales
Dos detenidos tras tirotear una vivienda en Maipú

Dos detenidos tras tirotear una vivienda en Maipú: los vecinos los derribaron de la moto y los redujeron

Por Redacción Policiales
el gran dyango regresa a mendoza: donde comprar las entradas para el show en el arena maipu

El gran Dyango regresa a Mendoza: dónde comprar las entradas para el show en el Arena Maipú

Por Redacción Espectáculos