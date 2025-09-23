Derrapó, impactó contra un poste de luz y terminó volcada en la Costanera

La mujer perdió el dominio de auto y sufrió un accidente, que la dejó con politraumatismos.

Una mujer fue protagonista de un choque y vuelco en solitario en la subida a la Costanera en Guaymallén.

Alrededor de las 7.30, la conductora —identificada como E.L.O.— circulaba en un Volkswagen Fox hacia el norte por Remedios de Escalada y, al intentar incorporarse a Costanera, derrapó e impactó contra un poste de luminaria. El auto quedó volcado sobre su lateral izquierdo en plena calzada.

Al lugar acudió personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que asistió a la víctima y la diagnosticó con politraumatismos por accidente vial. Posteriormente, fue trasladada al hospital Central para una mejor atención, informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.