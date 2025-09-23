Llegó a su propio funeral al grito de "¡Estoy vivo!" y dejó a todos en shock: ¿quién es el muerto?

Un hecho propio de una película ocurrió en Tucumán cunando un joven de 22 años apareció en su propio funeral al grito de " ¡estoy vivo! ", despertando la confusión entre los familiares y vecinos que asistieron a su velorio. Por tal motivo, la Justicia abrió una investigación .

Según informó La Gaceta, la historia se remonta al jueves cuando un joven se quitó la vida arrojándose bajo las ruedas de un camión en la ruta cercana a Puente Negro , en Alderetes . Ante el hecho, la policía se presentó en el lugar y trasladaron el cuerpo a la morgue .

El viernes, una mujer oriunda de la localidad de Villa Carmela se presentó en la comisaría de Alderetes donde afirmó que el cuerpo sería de su hijo de 22 años , quien estaba desaparecido desde el día anterior. Carlos Daniel Ruiz , jefe de la Unidad Regional Este, dijo que la madre " reconoció los restos" por la ropa y las características físicas, el cadáver.

Finalmente, el fiscal Carlos Sale ordenó que el cuerpo del joven fuera entregado a sus familiares sin haber realizado antes estudios de ADN o huellas dactilares .

Horas después, la familia que creía que el joven había muerto realizó el velorio en una casa con vecinos y parientes que se presentaron para despedirlo.

Apareció en el velorio y dejó a todos en shock

En el medio del funeral, el presunto fallecido irrumpió en la puerta de la casa al grito de: "¡Estoy vivo!". Su presencia desató todo tipo de reacciones en los presentes. Una testigo en diálogo con el medio citado contó: "Hubo un lío tremendo. Muchos se espantaron, otros gritaron y lloraron. La verdad es que quedamos helados".

Inmediatamente, las personas que se encontraban en el velorio llamaron a la comisaría para informar el episodio. El joven contó que se ausentó por un viaje que nunca comunicó.

"Es la realidad que viven la madre de los jóvenes que son adictos. Se van de la casa asegurando que van a hacer un trámite y no regresan más. Uno nunca sabe lo que les puede pasar o si están vivos. Es un drama", sumó la testigo.

El cajón con los restos del cadáver fue devuelto a la Morgue Judicial, donde aún no fue identificado.