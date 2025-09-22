Imputaron al único detenido por el crimen del empresario sanjuanino en Las Heras

La investigación por el asesinato del empresario sanjuanino agrícola y ganadero Sergio Mariano Nacenta avanzó esta tarde con la imputación de Matías Exequiel Alonso Jara,. El detenido fue imputado formalmente por la presunta comisión del delito de Homicidio Criminis Causa en Concurso Real con Robo Agravado por el Uso de Arma de Fuego en Grado de Tentativa . Esta grave calificación contempla la pena de prisión perpetua en caso de que el acusado sea hallado culpable.

Tras la audiencia de imputación, la fiscal de Homicidios Andrea Lazo ordenó que el sospechoso sea trasladado al penal provincial. Alonso Jara, de 32 años , es el único detenido en el expediente y no prestó declaración luego del acto formal.

El hecho de sangre tuvo lugar aproximadamente a la 1 de la mañana del 20 de septiembre . La víctima, Sergio Nacenta, de 59 años , fue hallada sin vida dentro de su camioneta Toyota Hilux gris, en la zona de El Algarrobal ( Las Heras ), a un costado de calle Paso Hondo. Presentaba un disparo en el costado izquierdo de su cuerpo .

Los investigadores presumen que la víctima pudo haber intentado escapar durante el ataque, ya que el vehículo quedó detenido contra una acequia.

Matías Exequiel Alonso Jara fue detenido el domingo durante un operativo llevado a cabo en el barrio Santo Tomás de Aquino, cerca del sitio del asesinato. Durante el allanamiento de su domicilio, efectivos de la División Homicidios secuestraron dos teléfonos celulares, un cañón tipo carabina calibre 22 milímetros , cargadores, una mira telescópica y otras piezas de armas de fuego.

Un elemento central para la investigación es que Nacenta estaba hablando por teléfono a través del sistema Bluetooth de su vehículo en el momento del crimen. Los detectives estiman que una joven pudo haberlo guiado hasta el sector, cercano a un asentamiento, donde se produjo la emboscada. Debido a esta conexión, el padre de la menor, Alonso Jara, se constituyó como el principal sospechoso.

Fuentes judiciales indicaron que la fiscal Lazo ordenó peritar el teléfono celular de la víctima para reconstruir sus últimos contactos y movimientos, además de relevar cámaras de seguridad y continuar tomando declaraciones.

Si bien el móvil del homicidio está siendo investigado y por el momento no se puede comunicar ninguna hipótesis oficial para no afectar la causa, los investigadores no descartan que el ataque haya tenido como móvil el robo. La hipótesis de homicidio criminis causa se sostiene debido a que la presencia de las pertenencias de la víctima en el vehículo confirmó la teoría de que no hubo un robo consumado, sino que el asesinato se habría cometido para garantizar la impunidad de otro delito.

Cabe destacar que Alonso Jara posee un extenso historial delictivo, con condenas previas por lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, amenazas agravadas, portación ilegal de arma y coacciones. Había recuperado la libertad en junio de 2024 tras cumplir una pena unificada.