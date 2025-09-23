Murió una niña mendocina en San Juan: alumbraba con una vela y se le prendió fuego su casa

Una niña mendocina de 7 años murió luego de que se incendiara la precaria casa que habitaba en San Juan . Su madre y su hermanito debieron ser internados una vez rescatados del siniestro.

La pequeña fallecida fue identificada como Samara Abigail (7), mientras que su hermanito -un bebé de un año y ocho meses- se llama Santino Latorre, y su madre, Danisa Aveiro , de 24 años, según publica hoy Diario de Cuyo.

“Hago un llamado a la solidaridad. En el día de hoy a la madrugada se le incendió la casa a mi hermana, producto de una vela, ya que no contaba con el suministro de luz. El incendio se cobró la vida de mi sobrina de apenas 7 años. Necesito costear los gastos de servicio fúnebre y el traslado a Mendoza”, publicó en su página de Facebook, la tía de la víctima , Melina Abigail, agregando su alias.

El posteo incluye una foto de Danisa, y solicita una cadena de oración indicando que su pronóstico es “reservado”.

Según informó el diario sanjuanino, el bebé fue asistido de manera inmediata, al igual que su mamá. El niño permanece en el hospital Rawson y no presenta quemaduras en su cuerpo; sólo debieron tratarlo por intoxicación con monóxido de carbono.

En tanto que su madre se encuentra internada en terapia intensiva del hospital Marcial Quiroga con el 50% del cuerpo quemado y lesiones de grados 2 y 3.

La mujer es investigada porque, presuntamente, formaría parte de una organización que se dedicaba a ingresar droga en un penal de San Juan.

Fuego en una casa precaria de San Juan

El siniestro se detectó esta madrugada, cerca de la 1, en una vivienda de la calle Ruperto Martínez, en La Chimbera, 25 de Mayo.

Danisa Aveiro dormía junto a sus dos pequeños en el interior de una casa de blocks y techo de caña, sin medidor, según explicó la subjefa de la Policía, Cintia Álamo, por lo que iluminaban la casa con velas.

Según la uniformada, Aveiro amamantaba a su niño mientras dormían, cuando su hija Samara la despertó para alertarla del fuego. “Los vecinos nos informaron que fue todo en un instante. La niña no salió y quedó atrapada”, agregó Álamo, al ser entrevistada por radio Sarmiento.

También aseguró que la mujer sostuvo entre sus brazos al pequeño de 1 año y pudo salir del hogar, mientras que su niña Samara no pudo seguir el mismo camino.

Vecinos y personal de Bomberos trabajaron para sofocar las llamas, en tanto que Aveiro y su pequeño eran trasladados hasta el hospital de 25 de Mayo y, posteriormente, a los nosocomios especializados.

Finalmente, confirmaron que Aveiro es oriunda de Mendoza y que no tenía familiares en San Juan.

Policía de San Juan, UFI y Bomberos trabajan para esclarecer el hecho.