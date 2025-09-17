Famosa marca pagará los daños del bar donde un cliente lo incendió porque pidió mayonesa y no tenían

La multinacional Hellmann’s cubrirá los daños del bar Las Postas en Sevilla, España. El propietario agradeció el gesto y trabajarán juntos a futuro.

El bar Las Postas, ubicado en Los Palacios y Villafranca (Sevilla, España), sufrió un incendio el pasado 20 de agosto que causó daños superiores a los 20.000 euros. El incidente se produjo cuando un cliente, molesto porque no le servían mayonesa para su montadito (rebanada de pan con una variedad de ingredientes), prendió fuego al local.

Tras el suceso, la multinacional estadounidense Hellmann’s, reconocida fabricante de mayonesa, anunció que se hará cargo de la reparación del bar. A través de sus redes sociales, la empresa expresó su solidaridad: “Sentimos no haber estado ahí. A partir de ahora, contad con nosotros. Dejad que nos encarguemos de la reparación del local, y de que nunca más falte mayonesa para vuestros montaditos”.

bar de sevilla2 El incendio en el bar Las Postas, provocado por un cliente enfadado por no recibir mayonesa, dejó daños por más de 20.000 euros. Captura video El propietario del establecimiento, José Antonio Liebre, agradeció públicamente el gesto de Hellmann’s y confirmó que ambas partes colaborarán en adelante.

Embed El incendio ocurrió alrededor de las 19 de ese país, cuando un hombre pidió un montadito acompañado de mayonesa, a lo que el personal respondió que no contaban con la salsa. El cliente abandonó el bar, regresó con gasolina y prendió fuego a la barra. La rápida intervención de la Policía Local de Los Palacios y la colaboración de una camarera permitieron detener al sospechoso, quien actualmente permanece en prisión preventiva a la espera de juicio.