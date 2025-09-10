10 de septiembre de 2025 - 16:15

La pérdida de una garrafa generó un incendio en un galpón de Godoy Cruz: murió un empleado

El siniestro se registró esta mañana en San Francisco del Monte y Azcuénaga. Los daños fueron totales.

Imagen ilustrativa. Archivo.

Imagen ilustrativa. Archivo.

Foto:

Imagen ilustrativa
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre perdió la vida en un galpón que se incendió este miércoles en Godoy Cruz por la pérdida de gas de una garrafa, según los primeros informes del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Hoy a las 11, un llamado a la línea de Emergencias 911 alertó sobre un incendio en un galpón ubicado en calle San Francisco del Monte y Azcuénaga de Godoy Cruz.

Personal de Bomberos Cuartel Central, Bomberos Voluntarios de Guaymallén y de Godoy Cruz, junto a Defensa Civil de ambos departamentos, se trasladó al lugar tras recibirse el aviso del incendio.

El fuego fue sofocado en su totalidad, aunque continúa el trabajo de enfriamiento para evitar que las llamas se reactiven.

La víctima, un empleado de lugar identificado como Iván Darío Díaz, de 47 años, habría fallecido presumiblemente por intoxicación e inhalación de humo, según diagnóstico del personal del SEC.

De acuerdo con las primeras pericias, el fuego se habría originado por una tostadora que funcionaba con una garrafa que presentaba una pérdida de gas. El siniestro provocó la destrucción total del lugar y dejó como saldo la muerte de un empleado del galpón.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica y tomó intervención la Ayudante Fiscal en turno de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz.

